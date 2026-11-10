Валентин Ундруль, председатель Буда-Кошелевского райисполкома:

– В первую очередь хочу отметить формат проведения мероприятия: не просто совещание, а семинар, на который были приглашены руководители всех 118 районов Беларуси, чтобы перенимать опыт и делиться собственными практическими наработками. «Главное состоит в том, чтобы вы, увидев, сделали это у себя», – с таким посылом Глава государства обратился к участникам мероприятия.

Президент акцентировал внимание на стремлении не только создавать новое, но и восстанавливать и развивать те объекты, которые остались со времен Советского Союза. К примеру, в свое время мы сохранили районный агросервис, а сегодня ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» ремонтирует сельхозтехнику не только нашего, но и ближайших районов, и является дилером крупнейших предприятий страны.

В части развития льноводческой отрасли, которую по требованию Главы государства необходимо выводить на более совершенный и технологичный уровень, в ОАО «Гомельлен» ведется монтаж новой линии по котонизации короткого волокна, что позволит предприятию проводить более углубленную переработку льнотресты, получать качественное сырье, предназначенное на экспорт.

Безусловно, ключевыми направлениями регионального развития остаются сельское хозяйство и лесопереработка. Дальнейший рост объемов продукции растениеводства, мяса и молока – в этом вижу одну из первостепенных задач для сельхозпредприятий района, для опытного лесхоза – наращивание объемов древесины и лесовосстановление.

Важным фактором для жизнеобеспечения населения по-прежнему остается развитие торговой, транспортной, социальной инфраструктуры. За последние годы в районе этому направлению уделялось пристальное внимание, но еще больше предстоит сделать. Это и возведение новых социальных объектов, ремонт и строительство дорог. Тем самым, мы сможем сохранить кадры на местах не только в райцентре, но и в сельской местности. К слову, этому будет способствовать строительство арендного жилья для работников востребованных специальностей в Широком, Узе, Уваровичах, Буда-Кошелеве.

За всеми производственными процессами, показателями, достижениями стоит обеспечение безусловной дисциплины на местах, в каждом трудовом коллективе. От того, насколько каждый из нас, от руководителя до рабочего, будет требователен к себе, будет трудиться не только на сегодняшний результат и не ждать указаний, а сам проявит инициативу, будет зависеть обеспечение дальнейшего развития и положительный результат.