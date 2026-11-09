Пустующий гараж на придомовой территории частного дома — это отличная возможность для пассивного дохода. Однако, чтобы законное желание заработать не обернулось штрафами и судами, оформлять сделку нужно по всем правилам.

Рассказываем, как пройти путь от «хозяйственной постройки» до законного договора аренды и спать спокойно.

Проблема первая: Если гараж – часть жилого дома

Многие собственники частных домов уверены: если гараж нанесен на план в общем техпаспорте дома под определенным литером (например, как сарай или хозпостройка), его можно сразу сдавать. Это юридическая ошибка!

С точки зрения закона, отдельного объекта недвижимости у вас пока нет — гараж является составной частью единого жилого дома. В таком статусе служба одно окно откажет в регистрации договора аренды. Чтобы на руках появился необходимый документ, подтверждающий право собственности конкретно на гараж, его нужно вычленить в самостоятельный объект.

Решение проблемы: Четыре шага к получению документа на гараж

Шаг 1. Проверка строительных норм. Убедитесь, что постройка соответствует действующим нормативам. Расстояние от отдельно стоящего гаража до границы соседнего участка по закону должно быть не менее 2 метров.

Шаг 2. Разрешение райисполкома. Обратитесь в службу «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома. Напишите заявление об изменении назначения хозяйственной постройки на гараж без проведения строительно-монтажных работ. С собой нужно иметь паспорт и общий технический паспорт жилого дома. Исполком рассмотрит заявление и выдаст официальное решение.

Шаг 3. Изготовление техпаспорта гаража.

С решением райисполкома отправляйтесь в Буда-Кошелевское бюро Жлобинского филиала РУП Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (в народе «БТИ»). Специалисты проведут техническую инвентаризацию, вычленят постройку из состава жилого дома и изготовят отдельный технический паспорт на гараж.

Шаг 4. Получение свидетельства. Там же, в БТИ, на основании нового техпаспорта вам выдадут Свидетельство о государственной регистрации права собственности на изолированное нежилое капитальное строение. Это и есть тот самый главный документ.

Проблема вторая: Куда идти и что нести для сдачи в аренду?

Когда заветное свидетельство из БТИ получено, процедура сдачи максимально упрощается. Вам вместе с арендатором необходимо обратиться в службу «одно окно» райисполкома для регистрации договора. Согласно Указа Президента №200, в официальный перечень документов входят:

Заявление установленного образца (заполняется на месте). Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность обеих сторон. Три экземпляра договора аренды или субаренды (бланк выдадут в «одном окне»). Письменное согласие всех участников общей долевой собственности на нежилое помещение (если у дома или участка несколько владельцев). Полученный ранее документ, подтверждающий право собственности на гараж (свидетельство из БТИ). Квитанция об оплате – 0,2 базовой величины.

Регистрация договора занимает не более двух дней.

Сколько платить государству: точные ставки налога

Официальная регистрация договора накладывает на собственника обязанность ежемесячно уплачивать подоходный налог в фиксированной сумме (открывать ИП не требуется). Налог платится не позднее 1-го числа текущего месяца через банк или систему ЕРИП. Сумма не привязана к вашему доходу от аренды, а зависит исключительно от географического расположения объекта.

На сегодняшний день в Беларуси действуют следующие ежемесячные ставки за сдачу одного гаража:

Минск — 22 рубля в месяц.

областные центры (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и Минский район — 19 рублей в месяц.

крупные районные центры (например, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Лида, Мозырь, Орша, Пинск, Полоцк, Солигорск и др.) — 13 рублей в месяц.

прочие малые города, поселки и сельские населенные пункты — 8 рублей в месяц.

Обратите внимание! Данные ставки ежегодно корректируются Налоговым кодексом. Так, в проекте бюджета на следующий, 2027 год, заложено плановое увеличение фиксированного налога примерно на 1 рубль.

Также помните о двух важных нюансах:

Во-первых, сдавая гараж во дворе, вы добровольно даете нанимателю законное право находиться на вашей придомовой территории, чтобы пользоваться строением.

Во-вторых, следите за целевым использованием участка. Земля выделена для обслуживания жилого дома, поэтому арендатор может только хранить в гараже машину или вещи. Если он попытается открыть там коммерческую автомастерскую или склад для бизнеса, за нецелевое использование земли оштрафуют именно вас.

Передавать ключи арендатору можно строго после официальной регистрации договора. Пройдя эту прозрачную цепочку действий, вы полностью обезопасите себя от любых форс-мажоров, а ваш доход будет законным.