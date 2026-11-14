Как пополнились закрома Гомельской области по итогам уборочной кампании нынешнего года, рассказал председатель облисполкома Иван Крупко на региональном торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.



«Сегодня у нас есть основания с гордостью говорить о достигнутых результатах. В закрома области поступило более 1,3 млн т зерна, зернобобовых, рапса и кукурузы. В счет государственного заказа поставлено 46 тыс. т продовольственного зерна», — отметил глава региона.

Особое внимание в регионе уделяют формированию стабилизационных фондов, сделал акцент он. «Это вопрос прямой ответственности перед жителями области. К сохранности продукции привлечены 22 организации-хранителя. В регионе организована работа по закладке картофеля, овощей и яблок, которая завершится в ближайшие дни», — подчеркнул председатель облисполкома.

Особо он отметил хозяйства с высокой культурой производства и достойной урожайностью. «По картофелю лучшие результаты показывают Кормянский и Рогачевский районы — в среднем по 343 ц/га. Среди организаций в передовиках «Искра-Ветка», где урожайность картофеля достигла 510 ц/га. Более 350 ц/га получили в «Дзержинском-Агро» Речицкого района, «Тихиничах» и Гомельской областной опытной станции Рогачевского района. «Белпродукт» при урожайности 273 ц/га собрал 21,5 тыс. т картофеля чипсового направления», — назвал лидеров Иван Крупко.

Есть достойные результаты и в овощеводстве. Так, значительно выше средних областных показателей урожайность капусты, свеклы, моркови и лука у «Брилево», фермерских хозяйств Шруба и «Яблоневый сад», привел примеры председатель облисполкома.