С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям Буда-Кошелева.

Полина МЕЛЬНИКОВА, горожанка:

– Я очень люблю пешие прогулки, но моя работа находится далеко от дома, поэтому для повседневных поездок предпочитаю велосипед. Мы с мужем часто катаемся вместе на дальние расстояния – это наше общее увлечение. Это и тренировка, и отличная возможность любоваться природой и дышать свежим воздухом.

Руслан НУРЯГДЫЕВ, житель райцентра:

– Пока у меня нет личного автомобиля, поэтому езжу на общественном транспорте. Больше всего мне нравится железнодорожный – это безопасно и гораздо комфортнее, чем в маршрутке. Тем более что в областной центр могу добраться всего за один час на электричке.

Леонид КУНДЕЛЕВ, будакошелевец:

– Конечно, личный автомобиль. Невероятно удобно, когда тебе не нужно подстраиваться под расписание автобусов или электричек. Захотел – сел и поехал куда угодно, особенно за покупками. Не надо носить тяжелые сумки и толкаться в общественном транспорте.

Инна Костянко

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