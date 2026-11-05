Более ста молодых специалистов собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективы развития лесной отрасли, поделиться своими наработками и идеями, перенять передовой опыт коллег и обрести новые знакомства.

В мероприятии принимают участие генеральный директор Гомельского ГПЛХО Игорь Дегтярик, председатель Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования Александр Василенко, заместители руководителей по идеологической работе лесхозов области.

В программе семинара – посещение Чеботовичского и Наспенского лесничеств, митинг памяти и возложение цветов к братской могиле в аг. Губичи, пленарное заседание.

Наталья Логунова

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