Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования народу Польши в связи с жертвами в результате теракта в Кракове. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



«В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о террористическом акте в Кракове 7 ноября, жертвами которого стали как граждане Польши, так и ряда других стран. От имени белорусского народа и себя лично выражаю слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также искренние соболезнования всему польскому народу», — говорится в тексте соболезнования.