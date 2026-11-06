И будет ли такая сделка признана действительной? Например, продавец находится в Буда-Кошелево, а покупатель – в Минске. Ранее это означало поездку и потерю времени.

Теперь сделку с недвижимостью можно оформить дистанционно, не покидая своего города. О возможностях онлайн-формата рассказала регистратор Буда-Кошелевского бюро Светлана Полторацкая:



– Для совершения сделки покупатель и продавец одновременно приходят в удобные им местные офисы агентств по государственной регистрации и земельному кадастру. Специалисты связываются онлайн, а договор стороны подписывают электронным аналогом собственноручной подписи на планшете. Регистраторы используют электронную цифровую подпись. В итоге оформляется единый удостоверенный договор, копии которого стороны получают на бумаге.

Важно учесть: хотя бы один регистратор должен представлять тот регион, где размещен объект недвижимости; оба участника данной процедуры должны находиться на территории Беларуси. Оформить такую сделку из-за границы пока нельзя.

Подготовила Елена БЕЛКО