Это площадка для обучения, общения и активной жизни людей старшего поколения. К занятиям будут привлекаться и специалисты центра, и приглашенные эксперты по различным направлениям, в том числе вопросам безопасности, красоты и здоровья.

Глава региона пообщался со студентами нового университета. Староста группы Нина Гавриловна представила своих одногруппников. Все активные, с богатым жизненным и трудовым опытом.

В завершение встречи каждому студенту председатель облисполкома вручил студенческий билет, зачетную книжку и канцелярские принадлежности для успешной учебы.

«Пусть все у вас получается. Вы уважаемые, состоявшиеся люди. Ваш опыт ценен, мы будем его использовать на благо родной Гомельщины», — подчеркнул Иван Крупко.

Гомельщина официально