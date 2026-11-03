В центральной районной библиотеке для учащихся СШ №1 г. Буда-Кошелево — Школы мира прошел час интересных затей «Знаешь — отвечай, не знаешь – почитай». В ходе мероприятия ребята соревновались в знании сказок, пословиц, разгадывали названия сказок-ребусов, отвечали на вопросы викторины о природе. За правильные ответы ребята были награждены смайликами. В завершении мероприятия дети посмотрели кукольные сказки «Буратино и Маша в библиотеке» и «Живые книжки», что зарядило ребят позитивным настроением на целый день.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников