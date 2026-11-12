Отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома приглашает на службу в органы внутренних дел совершеннолетних граждан, которые способны по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

В настоящее время в отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома требуются такие сотрудники как: участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики, инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ, милиционер-водитель.

На службу в органы внутренних дел принимаются граждане как правило не старше 27 лет, однако могут быть приняты граждане и старше 27 летнего возраста, если ко дню достижения предельного возраста состояния на службе, а это 48 лет, они будут иметь право на пенсию за выслугу лет. Требования, предъявляемые к уровню образования, принимаемых граждан, зависят от должности, на которую он претендует.

Преимущества работы в органах внутренних дел это: достойная заработная плата, пенсионное обеспечение в 48 лет, специализированное медицинское обслуживание, отпуска от 30-ти суток и возможность льготного кредитования после 5-ти лет службы для строительства жилья, право стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы и многое др.

Более подробную информацию по вопросу трудоустройства в органы внутренних дел Вы можете получить, обратившись в группу кадров отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома или по телефону 4-73-85.