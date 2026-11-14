За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено! Зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отделом организации обработки мошеннических операций МВД:

✅ инициирована блокировка пяти фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих);

✅ заблокирована возможность платежей в адрес 41 иностранного платежного реквизита, используемого злоумышленниками;

✅ приостановлены расходные операции по 106 счетам.

Оперативниками задержаны два курьера, работавшие в интересах аферистов.

По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут хищения с использованием соцсетей и аренда жилья.

Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.

Помните: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег.



‼️ Золотое правило при общении с мошенниками по телефону — прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.

МВД Беларуси