В настоящее время Интернет и компьютерные технологии стремительно проникают во все сферы жизнедеятельности человека. С одной стороны, это открывает перед белорусскими гражданами ряд перспектив, с другой — влечет появление новых рисков и угроз. Так, бурное развитие технологий, стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых населению с использованием информационных технологий, привело к увеличению количества киберпреступлений. Вопрос цифровой безопасности сегодня является одним из наиболее злободневных. И от того, насколько эффективно и сообща удастся противостоять этому вызову, зависит не только защищенность прав и интересов граждан, но и информационная безопасность общества и государства.
В Буда-Кошелевском районе (как и на территории всей области и всей республики) проводится обширная работа по профилактике киберпреступлений. Не смотря на все принимаемые меры жители района по-прежнему подвергаются преступным посягательствам.
С начала года на территории Буда-Кошелевского района фиксируется рост количества зарегистрированных киберпреступлений (+64,3%, с 14 до 23)
В разрезе совершенных киберпреступлений 52,2% зарегистрированных, то есть наибольшее количество, относится к категории хищений, совершенных путем модификации компьютерной информации (12 фактов) и 39,1% мошенничеств (9 фактов).
Рассмотрим наиболее актуальные схемы киберпреступлений
Вишинг
Относится к социальной инженерии, то есть психологическому манипулированию людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации.
Данный способ выражается в осуществлении звонка на абонентский номер потерпевшего или в его аккаунт в мессенджере (в основном — это Viber или Telegram). В ходе голосового общения преступник представляется работником банка, правоохранительного органа, сферы социального обслуживания (МВД, КГБ, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований, водоканала, домофонных систем, почты, сотрудника кампаний мобильных операторов связи) и под вымышленным предлогом (пресечение подозрительной транзакции, участия в специальной операции, якобы участия гражданина в спонсировании террористических организаций, в замены счетчиков воды, заключение договора на обслуживание домофона, получение почтовой корреспонденции, денежного перевода и т.д.) выясняет у потерпевшего сведения о наличии банковских платежных карточек, сроках их действия, CVV-кодах (трехзначный код на обратной стороне карты), паспортных данных, SMS-кодах с целью хищения денежных средств. В ряде случаев злоумышленникам известны некоторые анкетные данные лиц, на имя которых они выпущены, что позволяет войти в доверие к жертве.
Сотрудники ЖКХ предлагают скидку на коммунальные услуги — называют номер мобильного — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.
Водоканал предлагает замену счетчиков — предлагают встать в электронную очередь — спрашивают номер мобильного телефона — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.
Сотрудники Белпочты сообщают о поступившей посылке (заказном письме) — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.
Работники поликлиники предлагают записаться на диспансеризацию (вакцинацию) — сообщить номер мобильного — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.
После звонков вышеуказанных «сотрудников» звонят лжеправоохранители и, угрожая обысками, возбуждением уголовного дела и иными мерами воздействия, для чего необходимо имеющиеся сбережения перевести на указанные счета.
Способы мошенничества совершенствуются с каждым днем. Уже сегодня, имея образец голоса или фото знакомых, преступники могут создавать фейковые видеосообщения. Мошенники, переодетые в форму сотрудников правоохранительных органов, и используя определенный антураж (на стенах в помещении, откуда ведется диалог, находятся портреты государственных лиц, государственная символика) на протяжении нескольких дней ведут видеодиалог с жертвой. Также в ходе диалога могут предоставляться поддельные удостоверения сотрудников силовых структур и служебные документы с использованием названий несуществующих структурных подразделений и ссылок на статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как обезопасить себя
- обращайте внимание на код страны, указанный в номере;
- не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, даже если код принадлежит Республике Беларусь;
- представителям «водоканала, домофонной кампании, газовой службы, ЖКХ, мобильного оператора» ответьте, что вы лично придете в офис, государственный орган;
- представителям «правоохранительных органов» предложите прислать повестку для явки в государственный орган;
- не сообщайте паспортные данные и данные банковских платежных карт;
- не переводите денежные средства на банковские счета, предоставленные незнакомыми людьми.
А лучший вариант: при попытке завязать с вами диалог, немедленно прекратите разговор.
«Нигерийское письмо, нигерийская схема» — вид интернетмошенничества, при котором мошенники создают поддельный профиль на сайтах интернет-знакомств, чтобы завести отношения с жертвой и впоследствии попросить деньги на приезд или другие расходы. Используются романтические и эмоциональные уловки, чтобы заставить жертву поверить в искренность своих намерений.
Знакомства онлайн
Схемой мошенничества, характерной для более молодого поколения граждан республики являются знакомства онлайн. Молодые люди знакомятся онлайн, вступают в переписку и через некоторое время разворачивается определенный сценарий:
- девушка (а в реальности мужчина, представляющийся девушкой) начинает просить перевести ей денежные средства на какие-либо нужды. Деньги обещает вернуть при личной встрече, которая, конечно же, никогда не состоится;
- купить ей букет цветов (билеты в театр для двоих), для чего предоставляется ссылка на поддельный сайт, куда потерпевший вводит данные своей БПК для оплаты, а в результате теряет все накопления;
- «девушка» просит выслать мужчины его фотографии интимного характера, якобы для более близкого знакомства. После того, как мошенником получены фотографии, жертве поступает сообщение о необходимости привести денежные средства на указанный счет. В противном случае мошенники обещают опубликовать фото в социальных сетях потерпевшего. Самое удивительное, что от момента знакомства до передачи фото проходит около 40 минут.
Блокирование мобильных устройств apple.
Предлоги:
- установление бесплатных игр и приложений;
- «сломался телефон», оказание помощи;
- трудоустройство;
- переход по фишинговой ссылке.
Схема:
- злоумышленники предлагают выйти из своего аккаунта Apple, предоставляют логин и пароль;
- изменяют пароль от учетной записи;
- через облачный сервис iCloud активируют функцию «найти iPhone»;
- блокируют устройство;
- требуют денежные средства за разблокировку.
Важно!
Сотрудники сервисных центров не оказывают услуги по разблокировке устройств APPLE!
Разблокировать такое устройство можно только путем обращения в службу технической поддержки компании APPLE с приложением документов, подтверждающих законность его приобретения!
Фейковые магазины в соцсетях
Ежедневно в милицию обращаются и те, кто сами перевели предоплату за товар, который нашли в объявлениях в социальных сетях и на торговых площадках, и не получили его. Мошенники намеренно создают аккаунты от имени магазинов, в которых размещают объявления несуществующих товаров с заниженными ценами (обувь, одежда, мобильные телефоны, постельное белье, автомобильные шины, новогодние ели, садовые комплексы и другие товары). Потенциальный покупатель связывается с администратором «магазина» и обещает доставить товар после частичной или полной оплаты. Перевод денег предлагают произвести на банковскую карту или на счет через ЕРИП, что притупляет бдительность. После получения денежных средств, интернетмагазин товар не высылает, а покупателя блокирует.
Как обезопасить себя
На что обратить внимание при столкновении с тем или иным предложением:
- слишком низкие цены. Если цена значительно ниже, акционный товар;
- отсутствие отзывов либо наоборот значительное количество исключительно положительных, оставленных в узкие временные рамки;
- неполная информация: отсутствие контактных данных, юридического адреса, информации о возможности возврата товара;
- плохое качество контента: низкое качество фото товара, отсутствие описания товара и др.;
- слишком большое количество подписчиков без активности;
- общение может быть переведено в мессенджер (зачастую Telegram);
- способы оплаты: исключительно предоплата на карты, банковские счета, электронные кошельки.
Как не стать жертвой киберпреступления?
Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и банковских карт, в том числе лицам, представившимся сотрудниками банка или правоохранительных органов при отсутствии возможности достоверно убедиться, что эти люди те, за кого себя выдают.
В случае поступления звонка от «сотрудника банка» необходимо уточнить его фамилию, номер телефона, после чего завершить разговор и самим позвонить в банк. Необходимо принимать во внимание, что реальному сотруднику банка известна следующая информация: фамилия держателя карты, паспортные данные, какие карты оформлены, остаток на счете.
Не следует сообщать в телефонных разговорах (даже сотруднику банка), а также посредством общения в социальных сетях полный номер карточки, срок ее действия, код CVC/CVV (находящиеся на обратной стороне карты), логин и пароль к интернет-банкингу, паспортные данные, кодовое слово (цифровой код) из SMS-сообщений
В случае если «сотрудник банка» в разговоре сообщает, что с карточкой происходят несанкционированные транзакции, необходимо отвечать, что вы придете в банк лично, ведь все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.
Внимание! Помните, что сотрудники банковских учреждений никогда не используют для связи с клиентом мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp).
Не следует хранить банковские карты, их фотографии и реквизиты в местах, которые могут быть доступны посторонним лицам; это же относится к фотографиям и иным видам информации конфиденциального характера.
Следует воздерживаться от осуществления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков за товары и услуги, благотворительной и спонсорской помощи в пользу организаций и физических лиц при отсутствии достоверных данных о том, что названные субъекты являются теми, за кого себя выдают.
Не стоит перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета SIM-карт по просьбе пользователей сети Интернет.
Для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), электронным почтовым ящикам, аккаунтам социальных сетей и иным ресурсам необходимо использовать сложные пароли, исключающие возможность их подбора. Стоит воздержаться от следующих паролей: дат рождения, имен, фамилий, т. е. тех, которые легко вычислить из общедоступных источников информации (например, социальных сетей).
При поступлении в социальных сетях сообщений от лиц, состоящих в категории «Друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не следует отвечать на подобные сообщения, необходимо связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи.
Нельзя открывать файлы, поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов мессенджеров, переходить по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах.
Необходимо использовать лицензионное программное обеспечение, регулярно обновлять программное обеспечение и операционную систему, установить антивирусную программу не только на персональный компьютер, но и смартфон, планшет, и регулярно обновлять ее.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих родных!
По информации ОВД Буда-Кошелевского райисполкома