В настоящее время Интернет и компьютерные технологии стремительно проникают во все сферы жизнедеятельности человека. С одной стороны, это открывает перед белорусскими гражданами ряд перспектив, с другой — влечет появление новых рисков и угроз. Так, бурное развитие технологий, стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых населению с использованием информационных технологий, привело к увеличению количества киберпреступлений. Вопрос цифровой безопасности сегодня является одним из наиболее злободневных. И от того, насколько эффективно и сообща удастся противостоять этому вызову, зависит не только защищенность прав и интересов граждан, но и информационная безопасность общества и государства.

В Буда-Кошелевском районе (как и на территории всей области и всей республики) проводится обширная работа по профилактике киберпреступлений. Не смотря на все принимаемые меры жители района по-прежнему подвергаются преступным посягательствам.

С начала года на территории Буда-Кошелевского района фиксируется рост количества зарегистрированных киберпреступлений (+64,3%, с 14 до 23)

В разрезе совершенных киберпреступлений 52,2% зарегистрированных, то есть наибольшее количество, относится к категории хищений, совершенных путем модификации компьютерной информации (12 фактов) и 39,1% мошенничеств (9 фактов).

Рассмотрим наиболее актуальные схемы киберпреступлений

Вишинг

Относится к социальной инженерии, то есть психологическому манипулированию людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации.

Данный способ выражается в осуществлении звонка на абонентский номер потерпевшего или в его аккаунт в мессенджере (в основном — это Viber или Telegram). В ходе голосового общения преступник представляется работником банка, правоохранительного органа, сферы социального обслуживания (МВД, КГБ, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований, водоканала, домофонных систем, почты, сотрудника кампаний мобильных операторов связи) и под вымышленным предлогом (пресечение подозрительной транзакции, участия в специальной операции, якобы участия гражданина в спонсировании террористических организаций, в замены счетчиков воды, заключение договора на обслуживание домофона, получение почтовой корреспонденции, денежного перевода и т.д.) выясняет у потерпевшего сведения о наличии банковских платежных карточек, сроках их действия, CVV-кодах (трехзначный код на обратной стороне карты), паспортных данных, SMS-кодах с целью хищения денежных средств. В ряде случаев злоумышленникам известны некоторые анкетные данные лиц, на имя которых они выпущены, что позволяет войти в доверие к жертве.

Сотрудники ЖКХ предлагают скидку на коммунальные услуги — называют номер мобильного — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.

Водоканал предлагает замену счетчиков — предлагают встать в электронную очередь — спрашивают номер мобильного телефона — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.

Сотрудники Белпочты сообщают о поступившей посылке (заказном письме) — пришло СМС-сообщение с кодом — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.

Работники поликлиники предлагают записаться на диспансеризацию (вакцинацию) — сообщить номер мобильного — называют код — мошенники авторизируются от имени потерпевшего в СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) для осуществления банковских операций при помощи программных средств.

После звонков вышеуказанных «сотрудников» звонят лжеправоохранители и, угрожая обысками, возбуждением уголовного дела и иными мерами воздействия, для чего необходимо имеющиеся сбережения перевести на указанные счета.

Способы мошенничества совершенствуются с каждым днем. Уже сегодня, имея образец голоса или фото знакомых, преступники могут создавать фейковые видеосообщения. Мошенники, переодетые в форму сотрудников правоохранительных органов, и используя определенный антураж (на стенах в помещении, откуда ведется диалог, находятся портреты государственных лиц, государственная символика) на протяжении нескольких дней ведут видеодиалог с жертвой. Также в ходе диалога могут предоставляться поддельные удостоверения сотрудников силовых структур и служебные документы с использованием названий несуществующих структурных подразделений и ссылок на статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как обезопасить себя

обращайте внимание на код страны, указанный в номере;

не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, даже если код принадлежит Республике Беларусь;

представителям «водоканала, домофонной кампании, газовой службы, ЖКХ, мобильного оператора» ответьте, что вы лично придете в офис, государственный орган;

представителям «правоохранительных органов» предложите прислать повестку для явки в государственный орган;

не сообщайте паспортные данные и данные банковских платежных карт;

не переводите денежные средства на банковские счета, предоставленные незнакомыми людьми.

А лучший вариант: при попытке завязать с вами диалог, немедленно прекратите разговор.

«Нигерийское письмо, нигерийская схема» — вид интернет­мошенничества, при котором мошенники создают поддельный профиль на сайтах интернет-знакомств, чтобы завести отношения с жертвой и впоследствии попросить деньги на приезд или другие расходы. Используются романтические и эмоциональные уловки, чтобы заставить жертву поверить в искренность своих намерений.

Знакомства онлайн

Схемой мошенничества, характерной для более молодого поколения граждан республики являются знакомства онлайн. Молодые люди знакомятся онлайн, вступают в переписку и через некоторое время разворачивается определенный сценарий:

девушка (а в реальности мужчина, представляющийся девушкой) начинает просить перевести ей денежные средства на какие-либо нужды. Деньги обещает вернуть при личной встрече, которая, конечно же, никогда не состоится;

купить ей букет цветов (билеты в театр для двоих), для чего предоставляется ссылка на поддельный сайт, куда потерпевший вводит данные своей БПК для оплаты, а в результате теряет все накопления;

«девушка» просит выслать мужчины его фотографии интимного характера, якобы для более близкого знакомства. После того, как мошенником получены фотографии, жертве поступает сообщение о необходимости привести денежные средства на указанный счет. В противном случае мошенники обещают опубликовать фото в социальных сетях потерпевшего. Самое удивительное, что от момента знакомства до передачи фото проходит около 40 минут.

Блокирование мобильных устройств apple.

Предлоги:

установление бесплатных игр и приложений;

«сломался телефон», оказание помощи;

трудоустройство;

переход по фишинговой ссылке.

Схема:

злоумышленники предлагают выйти из своего аккаунта Apple, предоставляют логин и пароль;

изменяют пароль от учетной записи;

через облачный сервис iCloud активируют функцию «найти iPhone»;

блокируют устройство;

требуют денежные средства за разблокировку.

Важно!

Сотрудники сервисных центров не оказывают услуги по разблокировке устройств APPLE!

Разблокировать такое устройство можно только путем обращения в службу технической поддержки компании APPLE с приложением документов, подтверждающих законность его приобретения!

Фейковые магазины в соцсетях

Ежедневно в милицию обращаются и те, кто сами перевели предоплату за товар, который нашли в объявлениях в социальных сетях и на торговых площадках, и не получили его. Мошенники намеренно создают аккаунты от имени магазинов, в которых размещают объявления несуществующих товаров с заниженными ценами (обувь, одежда, мобильные телефоны, постельное белье, автомобильные шины, новогодние ели, садовые комплексы и другие товары). Потенциальный покупатель связывается с администратором «магазина» и обещает доставить товар после частичной или полной оплаты. Перевод денег предлагают произвести на банковскую карту или на счет через ЕРИП, что притупляет бдительность. После получения денежных средств, интернет­магазин товар не высылает, а покупателя блокирует.

Как обезопасить себя

На что обратить внимание при столкновении с тем или иным предложением:

слишком низкие цены. Если цена значительно ниже, акционный товар;

отсутствие отзывов либо наоборот значительное количество исключительно положительных, оставленных в узкие временные рамки;

неполная информация: отсутствие контактных данных, юридического адреса, информации о возможности возврата товара;

плохое качество контента: низкое качество фото товара, отсутствие описания товара и др.;

слишком большое количество подписчиков без активности;

общение может быть переведено в мессенджер (зачастую Telegram);

способы оплаты: исключительно предоплата на карты, банковские счета, электронные кошельки.

Как не стать жертвой киберпреступления?

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и банковских карт, в том числе лицам, представившимся сотрудниками банка или правоохранительных органов при отсутствии возможности достоверно убедиться, что эти люди те, за кого себя выдают.

В случае поступления звонка от «сотрудника банка» необходимо уточнить его фамилию, номер телефона, после чего завершить разговор и самим позвонить в банк. Необходимо принимать во внимание, что реальному сотруднику банка известна следующая информация: фамилия держателя карты, паспортные данные, какие карты оформлены, остаток на счете.

Не следует сообщать в телефонных разговорах (даже сотруднику банка), а также посредством общения в социальных сетях полный номер карточки, срок ее действия, код CVC/CVV (находящиеся на обратной стороне карты), логин и пароль к интернет-банкингу, паспортные данные, кодовое слово (цифровой код) из SMS-сообщений

В случае если «сотрудник банка» в разговоре сообщает, что с карточкой происходят несанкционированные транзакции, необходимо отвечать, что вы придете в банк лично, ведь все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.

Внимание! Помните, что сотрудники банковских учреждений никогда не используют для связи с клиентом мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp).

Не следует хранить банковские карты, их фотографии и реквизиты в местах, которые могут быть доступны посторонним лицам; это же относится к фотографиям и иным видам информации конфиденциального характера.

Следует воздерживаться от осуществления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков за товары и услуги, благотворительной и спонсорской помощи в пользу организаций и физических лиц при отсутствии достоверных данных о том, что названные субъекты являются теми, за кого себя выдают.

Не стоит перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета SIM-карт по просьбе пользователей сети Интернет.

Для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), электронным почтовым ящикам, аккаунтам социальных сетей и иным ресурсам необходимо использовать сложные пароли, исключающие возможность их подбора. Стоит воздержаться от следующих паролей: дат рождения, имен, фамилий, т. е. тех, которые легко вычислить из общедоступных источников информации (например, социальных сетей).

При поступлении в социальных сетях сообщений от лиц, состоящих в категории «Друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не следует отвечать на подобные сообщения, необходимо связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи.

Нельзя открывать файлы, поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов мессенджеров, переходить по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах.

Необходимо использовать лицензионное программное обеспечение, регулярно обновлять программное обеспечение и операционную систему, установить антивирусную программу не только на персональный компьютер, но и смартфон, планшет, и регулярно обновлять ее.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих родных!

По информации ОВД Буда-Кошелевского райисполкома