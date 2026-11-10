За 9 месяцев этого года лесхозы реализовали населению 6,2 тыс. тонн пеллет, за аналогичный прошлогодний период – всего 1,8 тыс тонн.

Напомним, сегодня в системе Минлесхоза производством пеллет занимаются около двух десятков лесхозов. При этом запасы топливных гранул для удобства населения созданы во всех лесхозах страны. Их можно приобрести в ближайшем учреждении, а не только у организации-производителя. Также пеллеты реализуются на фирменных торговых площадках «Лесной домик».

Купить пеллеты можно как по рыночной цене, так и на льготных условиях (при наличии топливной книжки). Со стороны государства оказывается субсидия на приобретение пеллетного котла для населения. Эти меры способствуют в том числе росту спроса на топливные гранулы со стороны граждан.

За приобретением пеллет жители района могут обратиться в опытный лесхоз по адресу: г.Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 20, тел. 8 (025) 721-19-90. Предложение действительно для физических лиц.

Подготовила Елена БЕЛКО