Всемирный день качества в 2026 году выпадает на 12 ноября (второй четверг месяца). По всей Беларуси к этой дате как правила приурочена «Неделя качества» включающая семинары, форумы и акции, направленные на продвижение стандартов производства и услуг подчеркивая важность качества для экономики.

Этот день подчеркивает важность качества во всех сферах жизни: от производства и услуг до образования, здравоохранения и управления.

Главная цель праздника – подчеркнуть неоценимое значение качества во всех сферах жизни: от экономики и экологии до нашего физического и психического благополучия.

Инициатива Всемирного дня качества принадлежит Европейской организации качества, которая предложила его в 1989 году. Уже в 1990 году праздник получил поддержку Организации Объединенных Наций. В 1995 году было учреждено проведение Европейской недели качества, охватывающей всю неделю, в которую попадает второй четверг ноября.

Качество — это не просто соответствие стандартам, а стремление делать всё наилучшим образом, учитывая потребности людей, безопасность, эффективность и устойчивость.

В системе здравоохранения качество означает:

безопасную и своевременную медицинскую помощь,

уважительное отношение к пациенту,

точную диагностику,

грамотное лечение и профилактику,

чёткую организацию работы и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Для образовательных учреждений качество — это благоприятная среда для развития детей, квалифицированные педагоги, доступные ресурсы и внимание к индивидуальным потребностям обучающихся.

В повседневной жизни качество проявляется в том, как мы выполняем свои обязанности — будь то работа медсестры, учителя, водителя или родителя. Ответственность, внимательность и стремление к улучшению — основа качественного результата.

Постоянное совершенствование процессов, обучение персонала, обратная связь от пользователей и внедрение современных технологий — ключевые принципы культуры качества.

Каждый человек может внести вклад: выполняя свою работу добросовестно, соблюдая правила, предлагая улучшения и уважая других.

Всемирный день качества — напоминание:

«Хорошо» — не предел. Всегда можно сделать лучше — ради людей, ради доверия, ради будущего.

Стремление к качеству делает услуги надёжнее, продукты безопаснее, а общество — сильнее и справедливее.

В рамках Всемирного дня качества 12 ноября в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована горячая линия. Свои вопросы вы можете задать врачу-эксперту Князевой О.А. с 11.00 до 13.00 по телефону 7-31-21.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»