16 ноября в 14.24 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Факел Буда-Кошелевского района по улице Озерной.

По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС деревянный дом был полностью охвачен огнем.

В ходе тушения спасатели под обломками обрушившихся строительных конструкций на полу в горящей комнате обнаружили погибшего мужчину 1948 года рождения.

В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.