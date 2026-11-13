13-14 ноября в Минске проходит V Республиканский форум тружениц села. Среди его делегатов – представительницы Будакошелевщины: заместитель директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмила Кузьменкова, главный агроном СУП «Морозовичи-Агро» Екатерина Вишнякова, ведущий ветеринарный врач-токсиколог учреждения «Буда-Кошелевская районная ветеринарная станция» Наталья Кузьмина.

Ежегодное чествование тружениц села, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, по традиции пройдет сегодня в Большом театре Беларуси.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников