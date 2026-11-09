По предварительным данным, вечером 8 ноября братья (9 и 11 лет) обнаружили спрятанные на шкафу петарды. Рассматривая пиротехнические изделия, младший из детей поджег одно из них с помощью зажигалки.

Когда самостоятельно потушить петарду не удалось, малолетний попытался вынести ее на улицу, но вскоре она взорвалась у него в руке. С взрывными травмами и ожогами школьник госпитализирован в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем проведен осмотр, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно установлено, что пиротехнические изделия родители приобрели к Новому году по просьбе детей. Длина взорвавшейся петарды составляла около 12 сантиметров.

Все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка, будут установлены в ходе проверки.

Следственный комитет Беларуси