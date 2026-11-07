– Очень рада, что получила жилье, – поделилась работница Комаринского лесхоза Светлана Федоренко. – Здесь до работы недалеко, а во дворе для малышей установили игровую площадку с песочницей, качелями и скамейками. Все нравится и праздник встречаем с отличным настроением.

А жители райцентра получили в подарок новую спортивную площадку. Современный многофункциональный комплекс гармонично вписался в ландшафт парка «30 лет Победы».

Благодаря инициативе местной власти и поддержке Президентского спортивного клуба у брагинчан появилось пространство для развития силы, активного отдыха и общения. Объект реализован в рамках республиканского социального проекта «Спорт для всех». На территории площадью 500 квадратных метров расположилась баскетбольная площадка, зона воркаута с тренажерами. Особое внимание уделено доступности среды – площадка адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

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