В зоне презентации идей одноименный проект по комплексному благоустройству парка в аг. Дуравичи представила председатель Октябрьского сельского Совета депутатов, участник образовательного курса «Школа регионального развития» в 2026 году Анна Стасева.

Форум послужил площадкой для презентации опыта по вовлечению граждан в решение актуальных вопросов местного значения, проектов гражданских инициатив, практик благоустройства и развития сельских населенных пунктов. В нынешнем году было подано 120 заявок, 33 инициативы получили поддержку. Многие созданные объекты стали знаковыми точками притяжения и вошли в состав туристических маршрутов.

В связи с большой востребованностью в текущем году был организован дополнительный конкурс гражданских инициатив «Опыт старших – энергия молодых».

Наталья Логунова

Фото из архива участников