Статистика ежегодно свидетельствует, что преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилье являются беспечные, неосторожные действия граждан, незнание правил либо осознанное пренебрежение мерами безопасности.

По состоянию на 19 октября 2025 года в Беларуси произошел 5241 пожар (увеличение на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). От общего количества пожаров на жилой фонд приходится 77,3%.

Основные причины возникновения пожаров

По причине неосторожного обращения с огнем произошло 1873 пожара (35,7 % от всех пожаров). Из них по причине неосторожного обращения с огнем при курении – 1007 пожаров.

По причине нарушения правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования произошло 1485 пожаров (28,3 % от всех пожаров).

По причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств произошло 1005 пожаров (19,2 % от всех пожаров).

Количество погибших на пожарах составило 415 человек, из них 4 детей. Большинство трагедий произошло в жилом секторе.

Наибольшее количество людей погибло от пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем – 300 человек (72,3%). Из них по причине неосторожного обращения с огнем при курении погибли 250 человек. От общего числа погибших на пожарах в состоянии алкогольного опьянения находились 261 (62,9%) человек.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 25 октября по 2 ноября организовано проведение уже ставшей традиционной республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». К мероприятиям присоединятся Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство информации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики, Белорусское добровольное пожарное общество.

В ходе акции акцент будет сделан на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с ними инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, а также информирование населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности.

ВАЖНО: В рамках акции обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий.

Также спасатели обучат основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций и действиям в случае их возникновения работников служб жилищно-коммунального хозяйства, а также работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников. Поэтому проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели, а в случае их отсутствия – установите их в жилых помещениях домовладения. Обратите внимание на исправность отопительного оборудования и электрической проводки. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

Принимайте участие в акции и будьте в безопасности!

Буда-Кошелевский РОЧС