В рамках проверки боевой готовности по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами — Президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности с целью проверки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Уточняется, что ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.