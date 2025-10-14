На территории района активно продолжается акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой спасатели Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят различные мероприятия с учащимися школ, направленные на популяризацию профессии спасателя-пожарного.

На базе средней школы №1 прошла спортивная игра. Участие в ней приняли активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных и учащиеся старших классов. Они собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки, ловкость и командный дух.

Игра состояла из множества разнообразных заданий, каждое из которых стало настоящим испытанием для участников. Ребята работали в командах, что способствовало развитию навыков сотрудничества и взаимопомощи, и показывали отличные результаты. К слову, задания были направлены на развитие качеств, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в профессии спасателя. Школьники учились принимать быстрые решения, анализировать ситуацию и действовать слаженно.

В Глазовской школе спасатели провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг».

Дети активно отвечали на вопросы, охватывающие различные аспекты безопасности. Борьба была напряженной. Ребята проявили не только знания, но и командный дух. Победители были награждены дипломами и призами от районного отдела по ЧС.

Такие соревнования не только способствуют популяризации движения спасателей-пожарных, но и помогают закрепить знания в области пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и истории службы спасения.

Буда-Кошелевский РОЧС