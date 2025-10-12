Уважаемые работники культуры, ветераны сферы, примите поздравления с профессиональным праздником!



Вы способствуете сохранению истоков духовности, гармоничному развитию и эстетическому воспитанию молодежи, приумножаете культурное наследие Будакошелевщины. Именно вашим трудом праздничные дни календаря и знаменательные даты становятся по-настоящему яркими и запоминающимися для многих жителей района.

Благодарим работников культуры за энтузиазм, преданность профессии, за неутомимость в работе и умение радовать людей. Уверены, ваш накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии учреждений культуры района.

Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, новых задумок и вдохновения. Пусть все ваши начинания находят поддержку и признание.