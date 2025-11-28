27 ноября в Минске прошел Республиканский профсоюзный правовой прием, на котором горожане обращались к юристам с разными вопросами. Один из самых популярных касался больничного по уходу за ребенком. Юристы разъяснили, кто может присматривать за малышом, пока мама восстанавливается.

Когда мама болеет

Если женщина находится в декрете и сама заболела, она не сможет ухаживать за малышом. В такой ситуации лечащий врач может оформить лист нетрудоспособности по уходу за ребенком до трех лет на другое лицо.

Кто может получить больничный

Право на оформление больничного имеют родственники ребенка: отец, бабушка или дедушка. Это позволяет им присматривать за ребенком, пока мама находится на восстановлении.

Вывод:

Даже если мама в декрете, ребенок не останется без заботы — закон позволяет передать временный уход другому члену семьи через официальный больничный лист.

mlyn.by