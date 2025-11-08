Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», почему в Беларуси от ВПЧ вакцинируют именно 11-летних девочек.





В Беларуси начали бесплатно вакцинировать против вируса папилломы человека девочек 11 лет. «Для бесплатной вакцинации от ВПЧ девочки 11 лет выбирались с учетом того, что во многих странах она стартует именно в этом возрасте. По мнению гинекологов, оптимально проводить вакцинацию до полового дебюта. Вакцинация до начала половой жизни необходима, чтобы успел выработаться иммунитет и девочки были надежно защищены», — пояснила Инна Карабан.

В Беларуси вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 11 лет включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2025 года и проводится бесплатно. Планируется расширять программу, включая вакцинацию девочек 12-13 лет. В Беларуси также планируется вакцинация мальчиков, так как у них тоже могут возникать болезни, связанные с ВПЧ, и эта мера важна для профилактики.

«Половой опыт может привести к заражению ВПЧ, но в пределах примерно двух лет инфекция может пройти самостоятельно. Вакцинация проводится до начала активной половой жизни для обеспечения максимальной эффективности», — добавила она.

Взрослые женщины также могут вакцинироваться, однако вакцинация для них проводится на платной основе.

По словам Инны Карабан, ярким примером успешной борьбы с ВПЧ служит Австралия, где за более чем 20 лет массовой вакцинации мальчиков и девочек заболеваемость раком шейки матки практически исчезла. «Сейчас в «ТикТоке» и других социальных сетях много обсуждений по теме ВПЧ. Врачи подтверждают важность вакцинации: не имеет значения, какая именно вакцина используется — все они доказали свою эффективность. Однако в комментариях мамы часто пишут, что не поведут своих детей на прививку, так как думают, что потом дочери им не скажут спасибо. Но на самом деле, благодаря вакцинации, дети защищены от болезни, и позже им скажут спасибо уже за это. Когда существуют методы профилактики, даже не стоит сомневаться», — обратила она внимание.

По ее словам, белорусские онкологи подтверждают, что ВПЧ приводит к раковым заболеваниям в достаточно высоком проценте случаев — около 70-80%.