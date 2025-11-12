В течение ноября в Беларуси проходит опытная эксплуатация Централизованной информационной системы здравоохранения. В числе учреждений, где в тестовом режиме работает система, — Гомельская центральная городская клиническая поликлиника. И в учреждении в беседе с корреспондентами БЕЛТА подчеркивают: единое информационное пространство — необходимая платформа, где безопасно, структурированно, удобно будут аккумулироваться все данные о здоровье человека, где мгновенно можно будет получить и пациенту, и врачу доступ к истории болезни, лабораторным результатам, диагностическим исследованиям, назначениям и рекомендациям специалистов.





Прозрачно, оперативно, детально

«Все прозрачно, оперативно, точно, детально», — перечисляет преимущества Централизованной информационной системы здравоохранения главный врач Гомельской центральной городской клинической поликлиники Ирина Зубович. Она уточнила: все поликлиники города и Гомельского района, которые обсуживают взрослое население, а также некоторые стационары, у которых есть консультативный прием (например, областной кардиоцентр), ранее были подключены к одной из медицинских информационных систем. Другие стационары, а также детские поликлиники — к другой. В настоящее время все системы синхронизируются — в Централизованной информационной системе здравоохранения.

Главный врач делает акцент: плюсы внедрения единого информационного пространства очевидны и для врачей, и для пациентов. Свои слова руководитель подтверждает конкретными фактами из практики.

«Например, случается, что пациент, получив помощь в стационаре, не всегда доносит нам выписку или же делает это не вовремя. Он может ее забыть, потерять. И чтобы опять ее получить, нужно ехать в стационарное учреждение, взять документ и привезти нам. Единое же информационное пространство представляет полную картину относительно того или иного пациента точно, оперативно. Если человек обратился в поликлинику, любой стационар, врач через Централизованную информационную систему сможет увидеть, когда и куда пациент приходил ранее, с какими жалобами, какой у него диагноз, какие анализы сдавал, какие препараты он принимает и многие другие моменты. К тому же в некоторых ситуациях, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, оперативное получение информации позволит быстро и точно принять решение», — подчеркивает Ирина Зубович.

«Такое информационное взаимодействие в реальном времени — это большой плюс для медиков. В первую очередь мы можем получать полный объем информации о пациенте, весь анамнез его жизни. Все это ускоряет процесс, экономит время, улучшает качество медицинской помощи», — добавляет она.

У самого же пациента в системе есть личный кабинет. «Человек через телефон, планшет, компьютер в этом личном кабинете, куда он заходит по паролю, видит свои обследования, анализы, может записаться на прием», — называет главврач некоторые преимущества системы для пациентов.

«При этом уже есть приложение как для Android, так и для iOS», — уточняет начальник отдела автоматизированных систем управления Гомельской центральной городской клинической поликлиники Вячеслав Ященко.

Взаимодействие без толстой бумажной карточки

«Все для пациента и врача», — такую оценку Централизованной информационной системе здравоохранения дает и заместитель главного врача по медицинской части центральной поликлиники Юлия Юдицкая.

«Благодаря системе взаимодействие можно осуществлять без привычной нам толстой бумажной карточки, которая, случалось, терялась при перевозе или при переходе из поликлиники в поликлинику либо другое медицинское учреждение. Существовал риск, что будет потеряна какая-то медицинская документация. Сейчас все надежно собрано в одном месте», — обращает внимание она.

«Пациент в режиме реального времени может отследить состояние своего здоровья. То есть не надо запоминать, какой рост у тебя, вес, последние значения сахара крови, холестерина. Можно зайти в личный кабинет, и на первой странице карты — сведения на текущий момент о здоровье. Не нужно держать в памяти, когда человек в последний раз сдавал анализы или когда доктор назначил ему следующую явку. При этом пациент сам может запланировать свой визит к специалисту», — продолжает Юлия Юдицкая.

Единое информационное пространство — это и возможность запросить всевозможные справки, выписки без присутствия в поликлинике, без отстаивания очереди в регистратуре. «Вы заходите (в личный кабинет системы. — Прим. БЕЛТА), заполняете паспортные данные и формируете запрос. Медицинская сестра или помощник врача, получая этот запрос, обрабатывает его. И пациент знает, что примерно у нас это делается 5 рабочих дней, и затем может подойти в регистратуру с паспортом или в специально отведенный кабинет, где по предъявлению документа, удостоверяющего личность, ему выдадут эту справку», — описывает алгоритм действий заместитель главного врача.

«Еще более упрощена система, когда одно медицинское учреждение дает запрос в другое по поводу того или иного пациента. Например, если нам поступает такой запрос, мы открываем карту человека, формируем электронную выписку и высылаем коллегам. При этом человеку приезжать к нам не нужно», — говорит Юлия Юдицкая.

По ее словам, это удобно, например, для больных, которые пользуются услугами центров коллективного пользования. А их в центральной поликлинике сосредоточено большое количество. «Это и врачи-гастроэнтерологи, врачи-ревматологи и другие. И из любой поликлиники человек может прийти по направлению, которое формируется в электронной карте. В центре коллективного пользования доктор открывает электронную карточку и формирует для пациента и для лечащего врача консультативное заключение. В нем расписано, что необходимо для дообследования, указаны рекомендации по ведению для врача, а также рекомендации по ведению образа жизни для самого пациента, физической активности, диетпитанию, по приему препаратов. Это тоже удобно. Не надо бумажный документ ксерокопировать или держать все в памяти. Можно просто зайти в свой личный кабинет и все прочитать», — делает акцент заместитель главного врача.

Юлия Юдицкая обратила внимание и на такой подраздел, в котором содержится информация по листкам нетрудоспособности, справкам на санаторно-курортное лечение, другим экспертным вопросам. «Это важно, чтобы нам определить, что человек нуждается в гиперопеке со стороны медиков, может быть, в дополнительной госпитализации, чтобы его хроническое заболевание не давало столь частое обострение. Либо определить, что он нуждается в рекомендациях МРЭКа по работе, по условиям труда или даже в оформлении группы инвалидности, чтобы диагноз не привел к ранней смертности или к более глубокой инвалидности», — поясняет Юлия Юдицкая.

«Все прозрачно и по статусу вакцинации. Если раньше мы выдавали справочки, то сейчас статус своей вакцинации можно подтвердить через амбулаторную карту в личном кабинете. Еще одно удобство системы для пациента — электронный рецепт, который зачастую дает возможность получения необходимых лекарств без лишнего обращения в поликлинику», — дополняет заместитель главного врача.

«Помогает не только в медицинских вопросах»

Вся информация о пациенте вносится в систему в момент приема. «Доктор сразу записывает необходимые сведения. Это очень быстро и комфортно для врача. Так как бумажные карты не отменены и ходят наравне с электронными, можно внесенную информацию распечатать и вклеить, заверив своей подписью. В электронной системе информация заверяется электронной подписью врача», — уточняет Юлия Юдицкая.

Отметила заместитель главного врача также преимущества информационной системы и при постановке окончательного диагноза пациента на основе аккумулированных сведений. «Медицина всегда должна основываться на железных доказательствах, подтверждаться в том числе результатами анализов, диагностических исследований, а не только сбором клинического статуса. И вот здесь информационная система очень помогает четко фиксировать (все аспекты. — Прим. БЕЛТА)», — обратила внимание она.

Дает единое информационное пространство и возможность получать оперативную информацию из большого количества карт одновременно. Например, о диспансеризации.

«К тому же система помогает не только в медицинских вопросах. В нее подключаются все службы: и кадровая, и экономическая, и бухгалтерская, и юридическая. То есть все максимально прозрачно, удобно, эффективно», — подчеркивает Ирина Зубович.

Путь к цифре

В целом внедрение информационных систем в учреждениях города началось с 2015 года, напомнил начальник отдела автоматизированных систем управления Гомельской центральной городской клинической поликлиники Вячеслав Ященко. «Были протестированы основные моменты, и дальше она развивалась. Мы с разработчиками выстроили прямое общение по вопросам, что нужно доработать. Плюс сами разработчики, руководствуясь постановлением Министерства здравоохранения, дорабатывали какие-то моменты относительно, например, функционала, внедрения электронного рецепта», — пояснил он.

«И сейчас те учреждения, которые получили аттестат соответствия по системе защиты информации, уже отправляют данные пациентов в Централизованную информационную систему. Мониторинг идет еженедельно. Каждую неделю проводятся совещания, где обсуждаются проблемные вопросы. Все устраняется в оперативном порядке, дополняется функционал», — рассказал о процессе испытания системы Вячеслав Ященко.

На данный момент получили аттестат соответствия и работают в Централизованной информационной системе, вносят данные о пациентах уже 10 городских учреждений здравоохранения. «Еще два учреждения на этой неделе получают аттестат соответствия и подключаются к системе. Остальные донастраивают оборудование, идет сканирование локальной вычислительной сети. Каналы связи уже во всех учреждениях здравоохранения Гомеля, Гомельского района настроены. То есть ждем аттестата и подключения», — заключил собеседник.

В Минздраве напомнили, что Централизованная информационная система здравоохранения создается по распоряжению главы государства. В стране будет единое информационное пространство, будут автоматизированы процессы, связанные с процедурами регистрации, сбора, накопления, хранения, обработки и передачи информации о состоянии здоровья граждан.

