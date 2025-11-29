К чему ведет очередной коррупционный скандал в Украине

Разгоревшийся нынче в Украине коррупционный скандал – это не только про немыслимые откаты в сфере энергетики во время войны, в которых оказались замешаны «кошелек Зеленского» Тимур Миндич и представители ряда других крупнейших государственных структур. Это типичный показатель того, что бывает, когда страна теряет суверенитет и переходит под внешнее управление. Для Владимира Зеленского настал час расплаты, категоричны зарубежные медиа. Объясняем, зачем Соединенные Штаты Америки руками украинских антикоррупционных органов запустили на украинскую власть компромат и к чему ведет данная история.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

– Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 миллионов долларов. Трамп говорит, что 300 миллиардов долларов только они дали Украине. Что такое 100 миллионов в 300 миллиардах? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти 100 миллионов. А важно – вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (Владимиром Зеленским. – Прим. ред.) управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя.

При принятии кадровых решений, 20 ноября 2025 года.

Ради собственного обогащения

Минутка предыстории. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский напоминает: вопросами личного обогащения украинские чиновники занимались всегда, именно жажда наживы для многих из них являлась основным мотивом пребывания на своих должностях, хотя при этом во власть многие приходили далеко не бедными людьми. Именно на этом, пожалуй, баллотируясь на пост президента, сыграл и Владимир Зеленский. Вопрос борьбы с коррупцией был у него одним из пунктов предвыборной программы. Впрочем, подчеркивает парламентарий, тот, кто обещал победить коррупцию, на самом деле ее возглавил:

– Недавно мы с вами считали, что дело только в откатах в энергетической сфере. Теперь мы видим, как тот же топ-менеджер «Энергоатома» Миндич дает указания министру обороны Умерову закупить партию некачественных бронежилетов для ВСУ.

Что еще откроет нам дивный мир украинской коррупции, остается только догадываться. Зная характер украинской системы, скажу, что нет такого преступления, которого бы они не могли совершить против интересов собственного народа и ради личного обогащения. При этом Зеленский будет пытаться делать вид, что он ни при чем, и будет пытаться зачистить хвосты. Только обратите внимание и на то, что никто из фигурантов коррупционного скандала пока не оказался за решеткой, хотя сняли двух министров, а некоторые фигуранты покинули Украину. Да, Зеленский с ними расстался, но это не значит, что прекратил деловые и политические отношения. При этом все прекрасно понимают, что ниточки этого скандала ведут к самому Владимиру Александровичу.

Не зря он некоторое время назад пытался обрезать полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчинив их центральной власти и натравив на них СБУ. Но из этого ничего не вышло… В защиту двух этих структур как по мановению волшебной палочки начались массовые протесты. Тяжелейшая ситуация, света нередко нет, как и воды, на улицах без каких-либо правовых оснований задерживают мужчин и отправляют на фронт – а фактически на убой, и это протестов не вызывает. А вот попытка Зеленского взять под контроль два ведомства «вдруг» вызывает возмущение людей.

Козыри против Зеленского

Коррупционный скандал предсказуемо привел к еще большему снижению доверия к «команде» Владимира Зеленского. Эксперты подчеркивают: таким образом американцы начали отстранять главу киевского режима от власти. Слишком уж непослушно и своевольно начал он вести себя по отношению к своим «спонсорам», слишком уж несговорчив он в вопросах окончания войны. В ход по­шли козыри…

– Глобально мы должны понимать, что Запад начал устранять Зеленского, – считает декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. – Коррупционных схем в Украине множество. Какого чиновника ни возьми, подобная схема найдется вокруг каждого. Почему взялись именно за Миндича? Он был наиболее приближенным к Владимиру Зеленскому предпринимателем.

А именно Зеленский сегодня является одним из главнейших тормозов на пути украино-российского урегулирования, существует именно его личная заинтересованность в продолжении конфликта, именно он торпедирует все возможности мирных переговоров, потому что война – это единственный способ остаться у власти для него и всех, кто с ним связан. Поэтому на поверхность была поднята самая сложная сфера – энергетика. Украинцы прекрасно понимают: ведутся боевые действия, на территории страны уничтожается энергетическая сфера, а деньги, которые выделяются на восстановление и развитие инфраструктуры, просто разворовываются. Государство ничего не делает, хотя всем рассказывает, как «воюет и побеждает Россию», а на самом деле в преддверии зимы оставляет украинцев у холодных батарей и без электричества. ­­

Уничтожение украинского народа

Генеральный директор информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович, прямо называя подобный коррупционный факт «уничтожением украинского народа», впрочем, подчеркивает: скандал будут пытаться замять не только украинцы, в происходящем не заинтересована и Европа. А параллельно анализирует подоплеку применяемой киевской верхушкой схемы:

– Эта коррупционная схема совсем непростая. Это такое страшное использование войны, жажда наживы на людской крови. Ведь «Энергоатом», о котором идет речь, – это на 100 процентов государственная организация. Было принято решение, что к ней в военное время никаких претензий быть не может. Смысл в том, что, заключая договоры с контрагентами, люди просто требовали, чтобы им сразу вернули откаты по 10 - 15 процентов. Знали, что застрахованы. Приди любой подрядчик в суд, ему скажут, что сейчас военное положение и с «Энергоатома» деньги снимать никто не будет. То есть взяли в заложники войной. Людям выгодна война, они на ней наживаются. Если взять выложенные записи (а это тоже своеобразное шоу), то в опубликованных фрагментах звучат посылы лишить того или иного подрядчика лицензии и отправить на фронт. Раскрываются все новые факты, совершенно жуткие системы. Разгорается скандал. Но Европа будет делать все для того, чтобы его замять, несмотря на то, что есть заявления разных стран, например, о том, что Украину нельзя принимать в Евросоюз. Понятно, что какие-то карты в руки тем, кто против, дали. Но европейским политикам, прежде всего Великобритании, нужно продолжение финансирования войны в Украине. Не только Миндич, но и люди, как он, наживаются на человеческих жизнях.

Ведь как сейчас Европе, которая в Украину вложила миллиарды, себя вести? Как объяснить своим гражданам, у которых и своих проблем хватает, почему эти средства могли быть разворованы? По сути западные политики, которые сами забрали деньги у своих людей, стали профнепригодными… Думаю, все идет к тому, что сами люди их скоро поднимут на вилы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Боровик, политолог:

– Почему наш ­­­Президент так жестко борется с коррупцией? Это вопрос национальной безопасности. Есть конкретный наглядный пример. Жесточайшая коррупция в Украине привела сначала к Майдану, затем и к войне, основная причина которой не только недальновидное поведение молодого лидера страны, но и как раз коррупция, которая была накануне и во время его работы. Ведь и сегодня в том числе коррупция подрывает возможность переговоров по заключению мирного соглашения. Коррупция, кроме того, всегда дестабилизирует внутриполитическую систему. Многие граждане страны смотрят и задают вопросы: а зачем нам идти на фронт, зачем участвовать в мобилизации, если власть ворует деньги? У кого там золотой унитаз? Это уже какое-то психическое расстройство. Они воруют и уже готовятся к тому, что их посадят.

При этом в информационное пространство идут вбросы. То есть это политическая операция. Если бы у кураторов НАБУ из Вашингтона была заинтересованность не дестабилизировать ситуацию, все бы сделали тихо. Дело бы расследовали, от украинской власти бы попросту добивались, чтобы они не воровали. Украина виновата сама. Во время войны она занята внутриполитическими разборками.

За воровство придется отвечать

Наталья ЛОГУНОВА, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:

– Коррупция стала процветать на Украине еще до прихода к власти Владимира Зеленского. Достаточно вспомнить скандалы с Виктором Януковичем с получением взятки в 26 миллионов гривен и Виктором Ющенко, которого обвиняли в присвоении порядка миллиарда долларов. И нынешний президент не сделал ничего для того, чтобы противостоять этому явлению. Наоборот, сам начал его поддерживать, присваивая себе чужие денежные средства. Сейчас министерство обороны США ведет расследование о перенаправлении на счета президента Украины нескольких десятков миллиардов долларов. Не забыли в Соединенных Штатах и о 100 миллионах долларах, которые были присвоены окружением Зеленского с помощью коррупционных схем. Как отметил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон, в них была задействована и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Теперь понятно, почему большая часть сумм направлялась в эстонские банки и с какой стати Каллас так рьяно поддерживает желание Зеленского продолжать военные действия. Как говорится, рука руку моет.

Власть Украины – синоним коррупции

Евгений КОНОВАЛОВ, редактор отдела районной газеты «Авангард»:

– В ситуации со вскрытием коррупционных схем в сфере энергетики Тимура Миндича, бизнес-партнера и близкого друга украинского президента, вспоминается высказывание «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если вертикаль власти насквозь коррумпирована, то чему тогда удивляться, что многие вопросы на местах в Украине решаются через деньги? Можно вспомнить и о взяточничестве в территориальных центрах комплектования. Не секрет, что у их работников есть даже прайсы со стоимостью выпуска на свободу граждан, пойманных на улице для отправки на фронт. Об этом говорит и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, из автобуса отпустят за 6-8 тыс. долларов в зависимости от ситуации, а из самих пунктов ТЦК – за 10-15 тыс.

Коррупция – это ржавчина, разъедающая украинскую госсистему. Но вместо того чтобы с ней бороться, Владимир Зеленский попытался подчинить себе деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. А все потому, что сам президент является главным коррупционером. Мало кто может так искусно, как он, присваивать миллиарды долларов в то время, когда в стране ведутся боевые действия. Волонтеры собирают средства на покупку автомобилей и другой техники для военных, потому что у руководства страны денег на это нет. Да и откуда им взяться в государстве, где воровство и взяточничество давно стали нормой даже на уровне президента. Как отметил член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, Зеленский присвоил около 40 млрд. долларов. В Израиле он приобрел дом для родителей за 8 млрд. долларов, в Египте – для тещи за 4 млрд. Также через помощников предпринял попытку приобрести банк во Франции за 5 млрд. долларов, но такую сделку не пропустил регулятор.