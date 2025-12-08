В рамках республиканского правового проекта «Будь в праве» разобрали ситуацию: «У пенсионера имеется задолженность по кредиту. Будет ли судебный исполнитель взыскивать задолженность с его пенсии и в каком размере?».

Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Октябрьского района г. Гродно Илья Пожарицкий пояснил: если пенсионер является должником, то судебный исполнитель потребует вернуть долг. Пенсия – это доход, из которого может производиться взыскание.

К сказанному заместитель начальника отдела принудительного исполнения Ленинского района г. Гродно Вероника Борель добавила: статья 108 Закона «Об исполнительном делопроизводстве» устанавливает четкие пределы.

До 50% дохода могут удерживать с должника-пенсионера, если долг связан:

— с уплатой алиментов;

— с возмещением расходов, затраченных государством на содержание детей;

— с ущербом, причиненным преступлением;

— с вредом, причиненным жизни или здоровью граждан;

— с взысканием задолженности за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальных услуг.

По другим видам задолженности, например, по кредитам удержания не могут превышать 20% от дохода.

– Однако при обращении к взысканию по нескольким исполнительным документам за пенсионером должно быть сохранено не менее 50% положенной пенсии, – обратил внимание Илья Пожарицкий.

Вероника Борель подчеркнула, что исполнительное производство – это не формальность, а процедура с реальными последствиями. Знание закона помогает сохранить контроль над ситуацией.

1prof.by