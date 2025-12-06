В жизни нередко случаются форс-мажоры, и страхование — своеобразная подушка безопасности, которая защищает от финансовых потерь в непредвиденных ситуациях. Компании предлагают новые продукты, которые отвечают меняющимся потребностям клиентов, совершенствуется правовая база. В Беларуси в первую субботу декабря отмечается День страховых работников. Какие страховые программы чаще всего выбирают белорусы? Что показывает правоприменительная практика законодательных новаций? Сколько оформлено договоров страхования дополнительной накопительной пенсии и сколько автовладельцев Беларуси и России воспользовались союзным ОСАГО? Эти и другие вопросы БЕЛТА адресовала начальнику главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергею Осенко.

Защита от рисков

В Беларуси действуют три основные формы страхования: обязательное, добровольное и появившееся недавно вмененное, которое является обязательным условием для занятия определенными видами предпринимательской деятельности. Линейка продуктов широка — от страхования от несчастных случаев и «автогражданки» до специальных предложений для юридических лиц.

«Наиболее массовые виды обязательного страхования — страхование строений, охватывающее свыше миллиона объектов, и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по которому ежегодно заключается более 5 миллионов договоров», — рассказал Сергей Осенко.

Кроме этого, страховые компании предлагают 20 видов добровольного страхования, относящихся к страхованию жизни, и более 160 других программ. В числе самых востребованных по сумме страховых взносов — страхование наземных транспортных средств (27% общей суммы), страхование медицинских расходов (20%), страхование жизни (8%), страхование дополнительной пенсии (5%), страхование дополнительной накопительной пенсии (4%).

Наряду со ставшими традиционными продуктами появляются новые, которые позволяют обезопасить себя от разных происшествий. Например, страхование интеллектуальной собственности, на случай утраты права собственности, потери работы, рисков держателей банковских карточек, электронных кошельков или рисков охотников.

Накопительная пенсия с господдержкой



Уже три года, с 1 октября 2022 года, государственное предприятие «Стравита» реализует программу добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3» по указу Президента от 27 сентября 2021 года №367. Главная особенность — государственное софинансирование. Работники вкладывают часть своей зарплаты, сами определяют тариф для взноса, но не более 13% от сумм начисленных выплат. Часть средств добавляет работодатель.

Как проинформировал Сергей Осенко, в программе участвуют около 65 тыс. человек, большинство (70,5%) — женщины. Самый популярный тариф — «3% + 3%» (64,3% от всех заключенных договоров), а срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95%). Накопления граждан увеличиваются за счет доходности по договору добровольного страхования. Средняя доходность вложений за 9 месяцев 2025 года составила 11,3%.

«Чем раньше начать уплачивать страховые взносы, тем больше будет размер дополнительной накопительной пенсии. Оптимально — за 20-30 лет до выхода на пенсию, идеально — со старта трудовой деятельности. В ноябре этого года выплачена первая дополнительная накопительная пенсия, а в декабре ее получат еще 40 человек. Это те, кто заключил договоры за 3 года до достижения пенсионного возраста и вступил в программу с момента ее запуска», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что участие в программе не уменьшает размер трудовой пенсии, а помогает увеличить доход. Кроме того, предусмотрены налоговые преференции.

Союзное ОСАГО

Ожидаемым событием для водителей Беларуси и России стало введение союзной автостраховки. Теперь автовладельцы могут оформить один полис, действующий на территории двух государств. Нет необходимости приобретать дополнительно «Зеленую карту» при поездках по территории Союзного государства, что упрощает пересечение границы.

«Система заработала с 23 апреля этого года и набирает обороты. С этой даты по 1 декабря заключено 66,8 тыс. договоров союзного страхования, по которым заявлено 307 страховых случаев, наступивших на территории Российской Федерации по вине белорусских автовладельцев. Белорусским страховым организациям уже направлено 129 финансовых требований на общую сумму 21,65 млн российских рублей, что эквивалентно Br802,93 тыс.», — рассказал Сергей Осенко.

Новшества в законодательстве

Весной вступил в силу указ Президента от 18 марта 2025 года №108 «О страховании», который стал единым законодательным актом, регулирующим отношения в сфере обязательного страхования. Новые правила основываются на правоприменительной практике. Среди ключевых изменений — установление лимитов ответственности и размеров страховых взносов в базовых величинах, а не в евро. Также существенно увеличены лимиты ответственности при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГАИ. Определены подходы к расчетам при столкновении автомобиля с диким животным, актуализированы нормы в сферах страхования риелторской деятельности, страхования от несчастных случаев на производстве, защиты интересов владельцев строений и др.

«Новации помогли урегулировать спорные ситуации и обеспечивают надежную защиту прав, интересов страхователей, страховых компаний и государства, — отметил Сергей Осенко. — Тем не менее происходят изменения в экономике, социальной сфере и на финансовых рынках. Соответственно со временем потребуется дальнейшее совершенствование законодательства».

Рынок страховых услуг занимает важное место в экономике. Благодаря страховым компаниям население и предприятия получают защиту имущественных интересов, возможность планировать риски, а также доступ к инвестиционным инструментам через накопительные программы, поддержку в трудные моменты.