Госстандарт Беларуси обновил реестр опасной продукции, добавив в список товары из РФ.

Специалисты продолжают выявлять товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.

В обновленный перечень попала продукция от российских производителей.

Так, в реестре оказались:

ягода протертая с сахаром «Клубника» торговой марки «Тогрус-гурмэ»;

ягода протертая с сахаром «Лимон с имбирем» торговой марки «Тогрус-гурмэ».

Также в черный список попал уксус виноградный 6% и уксус винный (красный) 6% с маркировкой Ecoline.

Кроме того, в реестр внесли: смесь пряностей и специй «Деликат» («Смесь для супа»); вяленую пищевую рыбопродукцию (тарань неразделанная с маркировкой «Знатный улов»); рулет меренговый «Пушинка со вкусом малины».

