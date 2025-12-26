Госстандарт Беларуси обновил реестр опасной продукции, добавив в список товары из РФ.
Специалисты продолжают выявлять товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.
В обновленный перечень попала продукция от российских производителей.
Так, в реестре оказались:
- ягода протертая с сахаром «Клубника» торговой марки «Тогрус-гурмэ»;
- ягода протертая с сахаром «Лимон с имбирем» торговой марки «Тогрус-гурмэ».
Также в черный список попал уксус виноградный 6% и уксус винный (красный) 6% с маркировкой Ecoline.
Кроме того, в реестр внесли: смесь пряностей и специй «Деликат» («Смесь для супа»); вяленую пищевую рыбопродукцию (тарань неразделанная с маркировкой «Знатный улов»); рулет меренговый «Пушинка со вкусом малины».