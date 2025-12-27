В Беларуси установлены квоты на производство в 2026 году алкогольной и иной спиртосодержащей продукции. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 декабря 2025 года №757 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе прописаны квоты на производство алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Беларуси.

Так, производство этилового спирта-сырца из пищевого сырья планируется в объеме 1,1 млн декалитров, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья — 8,445 млн декалитров.

Производство водки и ликеро-водочных изделий установлено в объеме 10,354 млн декалитров, вин фруктово-ягодных натуральных — 4,2527 млн декалитров, плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии — 1,696 млн декалитров.

Квоты на игристые вина — 2,256 млн декалитров, виноградные вина — 3,788 млн декалитров, коньяк — 1,152 млн декалитров, бренди — 245 тыс. декалитров, виски — 490 тыс. декалитров.

Производство непищевого этилового спирта планируется в объеме 1 млн декалитров. Антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, планируют произвести 243 тыс. декалитров, ветеринарных — 5 тыс., дезинфицирующих — 137 тыс. декалитров.