17 января в 15.15 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в г. Буда-Кошелево по ул. Луговой.

В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество в хозяйственной постройке. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности!

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном, и уходя из дома;

— не оставляйте электрические приборы без присмотра в сети;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС