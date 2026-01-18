С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям райцентра в преддверии православного праздника Крещения Господня.

Александр МЫЧКОВ, горожанин:

– Да, обязательно. Уже три года подряд на Крещение окунаюсь в прорубь, и каждый раз это приносит мне незабываемые впечатления. Заранее не подготавливаю организм к такому испытанию, считаю, что состояние души и позитивный настрой – это главное. Конечно, купание в ледяной воде вызывает сильный стресс для человека, но лично для меня эта традиция стала своеобразным способом перезагрузки и укрепления духа.

Сергей ВОРОБЬЕВ, житель д. Калинино:

– Никогда не окунался в купель и в дальнейшем не планирую. К своему здоровью отношусь бережно, понимая, что такие экстремальные нагрузки могут представлять угрозу для организма. Однако уважаю тех, кто регулярно практикует подобные закаливающие процедуры. Такие люди демонстрируют силу воли и стремление поддерживать свое физическое состояние. Их пример вдохновляет.

Татьяна МАКСИМЕНКО, пенсионерка:

– В молодости было сложно решиться на такой смелый поступок. Тогда даже представить себе не могла, что однажды захочу окунуться в прорубь. Сейчас хорошо бы испытать это чувство очищения и бод-рости, но, увы, годы берут свое, здоровье уже не то. Все-таки самое важное в этот день – прийти в храм, поставить свечу, помолиться и освятить воду.

Екатерина СЕЛЮКОВА, жительница райцентра:

– Окунуться в прорубь – моя многолетняя традиция, которой следую вот уже почти 10 лет. Удивительно, но вода в купели в большие морозы, как парное молоко. Ощущение непередаваемое: получаешь мощный заряд энергии, бодрости, которого хватает надолго. Особенно приятно, что и моя подруга втянулась в это дело.

Инна КОСТЯНКО

Фото автора