На территории Буда-Кошелевского района с 16 по 20 февраля проходит комплекс мероприятий, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей.

По итогам 2025 года на территории области по вине водителей грузового транспорта произошло 35 ДТП, в которых 11 человек погибли и 34 ранено.

Наиболее частыми нарушениями ПДД, допускаемыми водителями грузового транспорта, являются:

эксплуатация транспорта без допуска к участию в дорожном движении;

не выполнение требований дорожных знаков и разметки;

выезд на полосу встречного движения.

Во время проведения мероприятия, инспекторы ГАИ будут проводить не только широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, но и будут обращать внимание на выполнение водителями правил, регламентирующих безопасную перевозку грузов.

Кроме этого, пристальное внимание будет уделяться проверке документов, наличию соответствующей категории, прохождению предрейсового медицинского осмотра, необходимости соблюдения режима труда и отдыха.

Уважаемые водители!

ГАИ в очередной раз призывает вас соблюдать Правила дорожного движения! Четко следуйте сигналам светофоров и требованиям дорожных знаков, уступайте дорогу пешеходам и никогда не превышайте скоростное ограничение, ведь это, как правило, одна из основных причин ДТП, где можете пострадать не только вы, но и другие, ни в чем невиновные люди!

Напоминаем, что в случае выявления нарушений законодательства, к руководителям и должностным лицам будут применяться необходимые меры административного воздействия.