По давно сложившейся традиции день памяти начался с посещения места захоронения уроженца Коммунара, командира пулеметного взвода Геннадия Игнатенко, погибшего в годы Афганской войны при исполнении интернационального долга.

Затем у мемориальной доски, открытой в его честь, состоялся митинг-реквием. Почтить память земляка и всех, кто погиб в этой войне, пришли представители сельисполкома, РУП «Белоруснефть-Особино», ветераны афганской войны, руководители организаций и учреждений, школьники и местные жители.

Продолжила мероприятия торжественная встреча с воинами-афганцами в Коммунаровской школе. Для участников боевых действий и гостей учащиеся школы подготовили творческие номера. В теплой атмосфере воины-интернационалисты не только поделились с ребятами воспоминаниями, но и оставили наказ: не поддаваться ни на какие провокации, анализировать любую информацию, беречь свою Родину. И, если стране потребуется помощь, встать на защиту ее независимости, как это сделали в свое время наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной воны, как исполнили свой долг воины-афганцы.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников