Общественный деятель, блогер из Латвии Роман Самуль в беседе с корреспондентом БЕЛТА сравнил условия жизни в Латвии и в Беларуси, возможности для семей, детские пособия, тарифы на коммунальные услуги и обеспеченность магазинов товарами.





Роман Самуль после переезда в Беларусь стал работать в сельском хозяйстве. «У меня денег особо не было. Хотел заодно проверить и показать на своем личном опыте, что действительно здесь можно устроиться на работу, получить служебную квартиру, за которую, знаете, я смешные деньги платил. Смешные цифры были и за коммунальные услуги, я поверить в такое не мог. Для меня было удивлением, что можно тратить на ЖКУ только двадцатую часть зарплаты, а зарабатывал я на тот момент 2,5 тыс. рублей», — сказал он.

Он также развеял мифы о жизни в Латвии. «Хотя они заявляют, что там якобы средняя зарплата 1400 евро, это не так. Хорошо, если столько получает средний класс, который успешно сейчас там уничтожается. В основном там люди зарабатывают 800 евро. А коммунальные услуги уже на уровне от 200 до 500 евро — в зависимости от того, у кого какой договор на электричество, в каком районе живет, и от жилых квадратов. Вот и ответ, почему оттуда многие молодые люди уезжают за границу — в Германию, в Великобританию или Нидерланды — работать и зарабатывать, чтобы позволить своей семье как-то существовать», — рассказал блогер.

Он отметил, что все познается в сравнении. «Даже если в валюте мы меньше зарабатываем, на самом деле возможностей у любого гражданина Республики Беларусь, а также того, кто имеет вид на жительство, намного больше, чем в любой стране Евросоюза. Это я могу ответственно заявить, потому что я объездил весь Евросоюз, я был абсолютно во всех странах по своему бывшему роду деятельности. Поэтому мне есть с чем сравнивать», — подчеркнул Роман Самуль.

Именно в Беларуси он создал семью, появился ребенок. «Даже если сравнивать по детским деньгам, которые здесь три года мы подряд будем получать. На них может полноценно семья питаться. А в Латвии детские деньги — это вообще смешные какие-то копейки, в районе 13,5 евро. Если здесь мы начинали, когда еще было 800 рублей в месяц, сейчас эта сумма уже 1 тыс. рублей в месяц. То есть здесь есть действительно стимул рожать. Но не так, что вы просто родили и больше ничего делать не надо. Воспитание ребенка — это в любом случае огромные затраты энергии и времени, и это действительно как работа, потому что ты вкладываешь в ребенка все свои силы, свое внимание и знания. В Беларуси созданы благоприятные условия для семей. Любое государство, которое заинтересовано в своем продолжении, в своем хорошем будущем, прежде всего думает о своем населении, о том, чтобы родилось будущее поколение, которое получит образование, останется здесь и будет дальше вкладывать свои познания в развитие страны. Об этом уже нельзя говорить, допустим, в Латвии. Там вообще не заинтересованы в детках. И знаете, такая отрицательная тенденция идет, когда бывают даже дни, когда в масштабах целой страны в роддомах ни одного новорожденного ребенка. Представьте, насколько это страшно», — обратил внимание блогер.

Он живет в Беларуси 3,5 года. «Я начинал строить здесь жизнь с нуля, вообще ничего не имея. А теперь, пускай и в кредит, но в любом случае мы уже имеем свой дом, свой участок 25 соток. Это, конечно, стоило мне больших усилий, но в то же время это возможность. У нас новый автомобиль, мы живем полноценной жизнью, занимаемся своим любимым делом, а также выполняем волонтерскую работу и ведем общественную деятельность. Я помогаю своим соотечественникам и гражданам Беларуси и России понять, что они не будут оставлены. Мы знаем прекрасно, что их пытаются выселить из Латвии всеми способами, и я рассказываю им, что здесь они будут нужны. Здесь они будут встречены белорусами по-хорошему. Всегда белорусы идут навстречу и помогают. В этом я убедился на своем личном примере. Когда мы купили деревенский дом, там не было еще никаких коммуникаций. Мои друзья мне помогли сделать очень многие вещи, и сейчас у нас есть все блага, как и в квартире: канализация, вода и все остальное, что нужно для комфортной и хорошей жизни. И причем мои друзья не помогали за деньги, за какую-то халтуру или какую-либо помощь. Они просто нам помогали от того, что нужно помочь людям. И это бесценно», — сделал акцент Роман Самуль.

По его словам, с переездом в Беларусь у него вернулась вера в людей. «В Латвии люди настолько поглощены своими проблемами, что они уже не видят ничего вокруг и становятся аполитичными. А я всегда говорил, что если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами. Потому что политика влияет на все, на ценообразование, на тот же самый хлеб, когда вы идете в магазин, есть он на полках или нет. Нам рассказывали, что страшный продовольственный дефицит в Беларуси, что тут кушать нечего, хотя у самих полки редеют ежедневно, все больше и больше. Но приехав в Беларусь, я был удивлен — полки настолько нагружены разновидностями разных колбас, мясных изделий», — отметил реальное положение вещей блогер.