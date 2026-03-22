22 марта 1943 года была уничтожена белорусская деревня Хатынь. Тогда гитлеровские захватчики и их подручные палачи, среди которых было много бандеровцев, сожгли заживо 149 жителей деревни, в том числе 75 детей. Тех, кто пытался сбежать, хладнокровно расстреливали. Выжить удалось единицам. На месте деревни остались лишь пепелище и печные трубы.

Хатынь стала одним из самых узнаваемых символов геноцида белорусского народа. Участь Хатыни разделили сотни белорусских деревень.

Хатынь – это грозное напоминание всем ныне живущим, к чему может привести нацизм.