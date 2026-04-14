Белорусские дачники из льготных категорий будут платить за электричество по отдельному субсидируемому тарифу. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщается в телеграм-канале Правительства. Об этом пишет sb.by.





«Документом устанавливается порядок оплаты электрической энергии отдельными категориями плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентами), проживающими в садовых домиках и дачах, электроустановки которых непосредственно подключены к электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», — проинформировали в пресс-службе.

Неработающие пенсионеры, граждане, имеющие право на льготы по оплате услуг электроснабжения, инвалиды III группы, зарегистрированные по месту пребывания в садовых домиках, на дачах, смогут оплачивать электроэнергию по отдельному субсидируемому тарифу (0,12 рубля за 1 кВт/ч) при одновременном соблюдении ряда условий: наличие техпаспорта на садовый домик или дачу, регистрация по месту пребывания в садовом домике или на даче, отсутствие в садовом домике или на даче системы централизованного тепло- и газоснабжения, наличие стационарной электрической плиты (варочной панели).