В соцсетях распространяется опасный тренд под песню из сериала «Очень странные дела». Подростки и дети берут фото учителей, накладывают музыку и сопровождают изображения прямыми оскорблениями.

Кто подстрекатель?

Инициатором является 53-летняя Наталия Мелешко, гражданка Российской Федерации, включённая в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Бежала в Европу в 2022 году. Никого не напоминает?

Сейчас она находится в Израиле, расистка на всю голову, открыто финансирует ВСУ.

Неоднократно выкладывала в TikTok видео, в которых поливала грязью Беларусь, Россию, Палестину и др. При этом оды она поёт исключительно Израилю и Украине.

Запустила эту грязную «акцию»: видео, в которых молодёжь высказывает агрессию и жестокость в сторону педагогов.

Напоминаем! Что может грозить за подобные «акции»

В отношении родителей подростков, опубликовавших оскорбительные ролики о педагогах, могут возбудить уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (в части возбуждения вражды по признаку социальной принадлежности). Им может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет.

Если подросток, не достигший 18 лет, его родителей и законных представителей могут привлечь к административной ответственности по статье 10.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Санкция предусматривает наложение штрафа.

За оскорбление (статья 10.2 КоАП Республики Беларусь) предусмотрено наложение штрафа. Оскорбление, распространённое в глобальной компьютерной сети Интернет, влечёт наложение штрафа до двухсот базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Статья 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Клевета» предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо измышлений. Наказание — общественные работы, или штраф, или арест на срок до трех лет.

Всем надо осознать: это не игра. Участие в таких «трендах» может привести к серьезным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям.

