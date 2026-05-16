За 35 лет становления и развития он доказал свою состоятельность, приверженность лучшим традициям «Госбанка» и следует главному принципу – дорожить каждым клиентом и с ответственностью его сопровождать. За это его ценят и ему доверяют жители Буда-Кошелевского района.

Историю бережно храним



Листая рукописную летопись «Государственный банк СССР. Отделение в г. Буда-Кошелево Гомельской области», начальник ЦБУ №315 в г. Буда-Кошелево Александр Андреенко с теплотой и признательностью вспоминает тех, кто стоял у истоков становления отделения банка в послевоенный период: В.К. Спасенко, П.Е. Мальцева, Г.М. Евтухова, И.М. Мурзаева, М.Ф. Шершнева, С.Е. Негрей, а также ветеранов банка, многие из которых до сих пор остаются верными клиентами. Кто в последующие годы трудился, придерживаясь основного девиза обслуживания клиентов: нетерпеливых – терпеливо, стеснительных – заботливо, раздражительных – благожелательно, предупредительно, обидчивых – особенно тактично, грубых – выдержанно, щепетильных – деликатно.

Сегодня, представляя ЦБУ №315 – надежного партнера сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей, юридических и частных лиц района, в год 35-летия ОАО «Белагропромбанк» Александр Андреенко благодарит от лица коллектива всех своих партнеров, клиентов, посетителей за оказанное доверие и взаимовыгодное сотрудничество.

Важен каждый клиент – с раннего детства до пенсионного возраста



Работает ЦБУ №315 со всеми категориями населения и юридическими лицами – как с крупными клиентами, так и представителями малого и среднего бизнеса. Как отмечает Александр Андреенко, за годы развития здесь пришли к необходимости предоставлять не только банковские продукты, но и четко следовать основной миссии – сопровождать клиента на всех этапах и ответственно к этому подходить.

Участвуя в разных государственных программах и учитывая аграрную специфику района, из юридических лиц банк в первую очередь обслуживает сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Будакошелевщины. Готов поддержать и инициативу в рамках программы «Сильные регионы» с кредитованием под 7% годовых, а также инвестиционные проекты «Региональная инициатива». По сути, работая с этими направлениями, «Белагропромбанк» вовлечен в процесс развития экономики региона настолько, насколько это возможно.

Частным клиентам предлагают срочный безотзывный кредит «Плюс к стабильности» – из линейки «Сплошные плюсы», в которой есть различные депозиты для получения стабильного дохода.

Среди новинок – кредит на финансирование объектов недвижимости, когда граждане могут приобрести жилье в любом населенном пункте республики. Достаточно сделать онлайн-заявку, даже не обращаясь в банк, и в течение 30 дней оформить договор купли-продажи. Плюс с мая текущего года, если клиент имеет данный кредит, можно оформить и льготный кредит «Ипотека-Комбо» сроком до 10 лет. Получить его можно сразу при приобретении жилья или в течение года с момента оформления ипотеки. Льготная ставка – 15,9% годовых.

Из карточных продуктов для людей пенсионного возраста популярностью пользуется карточка «Забота», которая открывается к базовому счету для получения всех видов пенсий, пособий. Помимо того, что она бесплатная и действует на протяжении 6 лет, по ней до 3% установлен манибэк в аптеках, магазинах, транспорте, предусмотрены скидки до 10% в сети «Планета здоровья».

Уже несколько лет при ЦБУ №315 действует консультационный центр «Академия заботы», куда ежемесячно приглашают клиентов «Белагропробанка», а также других банков, людей пожилого возраста. В сопровождении презентации в доступной форме участникам рассказывают о базовых вещах, за чашкой чая проводят тематические викторины. При этом, по словам Александра Андреенко, акцент сделан на кибербезопасности: «Пытаемся предостеречь граждан, ведь доверчивость в финансовых вопросах недопустима, и охватить аудиторию участников как можно шире». Хорошая традиция у банка сложилась с территориальным центром, когда специалисты встречаются с постоянными посетителями и доносят им необходимую информацию.

«Просвещаем не только пожилое население, но и молодежь, участвуем в Неделях финансовой грамотности. Ее важно формировать с детства. К тому же дети о кибербезопасности знают порой больше, чем взрослые, и могут в живой и интересной форме рассказать им элементарные правила. Это тоже очевидные плюсы подобных мероприятий», – делится начальник отдела Ирина Андросенко.

Почти два десятилетия для маленьких клиентов действует детская сберегательная программа «Расти большой»: можно открыть вклад и выпустить карточку – до 14 лет на имя родителей, после 14 – оформить самостоятельную карту. Открыв вклад на имя ребенка, его могут пополнять родные и близкие. Приятный бонус – на день рождения юному клиенту от банка полагается подарок. А когда наступит время поступать в вуз или колледж, предусмотрены специальные условия для оформления студенческого кредита на обучение.

Поддержка отечественного производителя, или Кредит за 20 минут



Один из популярных и актуальных кредитных продуктов банка – кредит на приобретение товаров отечественного производства: как на автомобили, так и на любую другую отечественную продукцию: мебель, садовые домики, бани, беседки, мотоблоки, мини-тракторы, велосипеды, стройматериалы и многое другое. Примечательно, что это продукция, сошедшая с конвейера не только предприятий-гигантов, но и, например, тех же индивидуальных предпринимателей, изготавливающих мебель и другие изделия под заказ. В райцентре есть торговые объекты-партнеры банка, где можно купить от велосипеда до набора корпусной мебели. При этом заявка на кредит рассматривается в течение всего 20 минут.

Плечом к плечу



В маленьком, но дружном коллективе ЦБУ №315 всего 7 человек. Плечом к плечу, друг за друга – вовсе не лозунг, а проверенный временем девиз, объединяющий руководителя Александра Андреенко, начальника отдела Ирину Андросенко, главного специалиста корпоративного бизнеса Наталью Гуркову, ведущего специалиста отдела по обслуживанию частных клиентов Оксану Зятикову, специалистов 2-й категории Анну Гришкову и Екатерину Азарушкину, специалиста Машу Евдокименко. Костяк коллектива – специалисты со стажем более 20 лет. И для них это время профессионального расцвета: солидный опыт за спиной, стремление представлять банк и грамотно делать свою работу. Рады здесь молодым кадрам, и приятно, когда от них получают обратную связь. Так, Екатерина Азарушкина не только универсальный специалист по обслуживанию частных клиентов, но и активная участница районных велопробегов и корпоративных мероприятий банка. Как отмечают коллеги, такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, умение слушать, делать выводы и учиться новому, только помогают ей в профессиональном становлении.

Работники банка – не только профессионалы своего дела: они любят родной город, свою малую родину и стремятся к ее процветанию. Участвуют в районных патриотических, благотворительных акциях, культурно-массовых мероприятиях. Недавний пример: в День Победы организовали тематическую площадку и угощали ароматной солдатской кашей жителей и гостей города. К слову, от желающих не было отбоя.

Работа у банковских сотрудников далеко не кабинетная



Чтобы продвигать среди населения банковские продукты и информировать граждан о безопасном использовании карточек, банковские работники посещают учреждения, предприятия, организации, в том числе и в сельской местности – там проживает значительное количество держателей пластиковых карт банка. И горячая пора приходится на период с февраля-марта по ноябрь, когда сельчане заняты на полевых работах. Клиентам рассказывают путем проведения презентаций о способах защиты денежных средств и обеспечивают памятками о безопасном пользовании банковскими платежными карточками и системами дистанционного обслуживания.

Узнаваемы в любой точке страны



«Любой клиент, из Гомеля или другого города, обратившись к нам, гарантированно получит качественный сервис не хуже, чем в столице. Для этого мы придерживаемся регламентов и стандартов. Посетителей также подкупает участие, внимательное отношение к их запросам. Этому способствуют и созданные комфортные условия: шаговая доступность от авто- и железнодорожного вокзала, просторный кассовый зал с отдельными кабинами, два открытых рабочих места для обслуживания частных клиентов – все эстетично, лаконично и стильно.

Прямое общение никто не отменял



В век информационных технологий, когда мобильное приложение, интернет-банкинг стали из разряда обыденных вещей, важно не потеряться в огромном потоке финансовой информации. Поэтому она должна фильтроваться теми, кто владеет специальными знаниями, – банковскими специалистами. Если у вас возникли вопросы, сомневаетесь в выборе того или иного кредита либо вклада, совет один – обратитесь в банк: вам все доступно и подробно расскажут. Ведь здесь работает команда единомышленников, стремящихся сделать финансовые услуги понятными для каждого клиента.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

