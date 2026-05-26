Более 8,4 тысячи выпускников Гомельщины пишут сегодня централизованный экзамен. В области определено 26 пунктов проведения, задействовано 439 аудиторий, в которых будут работать около 1,4 тысячи педагогических работников.

В сельской местности организована централизованная доставка ребят к пунктам проведения ЦЭ, в городах – общественным транспортом или транспортом автопарков. В случае нахождения пункта в пешей доступности от учреждения образования, учащиеся добираются пешком в сопровождении педагогических работников.

На всех этапах ЦЭ и ЦТ работают сотрудники областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной компании, которая создана на базе Комитета государственного контроля Гомельской области. Работают и выездные рабочие группы, а также комиссии, которые сформированы в каждом пункте проведения ЦЭ и ЦТ.

В пунктах проведения экзаменов организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с органами внутренних дел, РОЧС, Департаментом охраны.

