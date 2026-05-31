Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трепом заявления Владимира Зеленского с угрозами в адрес белорусской стороны. Об этом глава белорусского государства заявил журналистам 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщает БЕЛТА.

Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — заметил в этой связи Александр Лукашенко.

В целом же Президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как болтовню. «Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. БЕЛТА) извинит за это, но это треп какой-то».

Глава белорусского государства также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная. «Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта — граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет», — отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент обратил внимание на состав военных сил в Украине со стороны границы с Беларусью: «Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это — треп».

Александр Лукашенко рассказал, что часто размышляет над тем, зачем Владимир Зеленский в последнее время делает подобные заявления. Президент полагает, что к этому подталкивают в ряде европейских стран. «С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то, опять же, говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят: «А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину».

В этой связи Президент Беларуси еще раз однозначно заявил: «Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные (в Украине. — Прим. БЕЛТА) знают».

«То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает, — сказал Александр Лукашенко. — И какие-то там действия — наших «тихушек-лахушек», говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он (Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА) их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили — телевизионщики, — я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр (на территории Беларуси. — Прим. БЕЛТА)».

Александр Лукашенко по этому поводу также недвусмысленно предупредил: «Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь (обращаясь к журналисту. — Прим. БЕЛТА), о чем».

Возвращаясь к персоне и заявлениям Владимира Зеленского, глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет его и пытается понять с учетом обстоятельств. «Я пытаюсь Президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», — резюмировал Александр Лукашенко.