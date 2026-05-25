Обязан ли наниматель предоставлять судебному исполнителю запрашиваемые данные о зарплате и может ли работник обжаловать действия бухгалтера?

За разъяснениями районная газета обратилась к начальнику отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олесе Манулиной:

– Действующее законодательство четко расставляет приоритеты, не оставляя работодателю никаких сомнений в правомерности передачи сведений. В соответствии со ст. 105 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» наниматель по требованию судебного исполнителя в трехдневный срок должен сообщить, состоит ли гражданин с ним в трудовых отношениях, а также точный размер его месячной заработной платы и иных доходов. Причем отказ или игнорирование этого запроса является прямым нарушением, влекущим административную ответственность.

Зачастую граждане полагают, что без письменного согласия бухгалтер не имеет право разглашать их персональные данные третьим лицам. Ситуация с исполнительным производством как раз то самое исключение: согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», обработка персональных данных без согласия субъекта допускается в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. То есть, получив официальный запрос от судебного исполнителя, бухгалтер без разрешения работника имеет право выполнить законное требование. В этом случае также действует норма ст. 12 данного закона: работник теряет право требовать у бухгалтерии отчет о том, кому именно и когда передавались его данные, если эта передача связана с исполнительным производством.

Таким образом, работодатель не только освобождается от необходимости получать согласие работника, но и не обязан уведомлять его о факте передачи зарплатных сведений. В противостоянии между правом на тайну персональных данных и принципом неотвратимости исполнения судебных решений белорусский законодатель однозначно выбирает второе. Как только в дело вступает судебный исполнитель, наниматель превращается в помощника правосудия.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО