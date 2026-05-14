15 мая верующие вспоминают князей Бориса и Глеба, в народном календаре дата названа в их честь. С давних времен в этот день принято просить прибавку к зарплате, сажать огурцы и слушать соловьев. Запрещалось пересчитывать деньги вечером и убираться после ухода гостей.
Что нельзя делать
- 15 мая не разрешалось считать купюры и монеты после заката. Считалось, что считать финансы после заката может привести к разорению.
- Под запретом в этот день было использование посуды с повреждениями. Трещины и сколы на посуде ассоциировались с потерей накоплений.
- Если верите в приметы, 15 мая будьте осторожны в магазинах и на рынках. Ни в коем случае не следует тратить все до копейки. Такая расточительность грозила нищетой.
- Чтобы не попасть в долговую яму, никому не давайте в долг и сами не занимайте.
- В давние времена считалось недопустимым затевать уборку после ухода родных и друзей. Бытовало мнение, что вместе с пылью и мусором можно вымести из дома благополучие.
Что можно делать
- В этот день было принято сажать огурцы.
- Дата считалась удачной и для общения. Якобы 15 мая можно договориться с любым человеком, поэтому многие используют это время для трудоустройства и переговоров с начальством.
- Считалось, что 15 мая нужно обязательно что-то купить. Но тратить все свои деньги люди не рисковали, помня запрещающую примету.
- Если хотите не иметь проблем с финансами до конца года, в Барыш-день стоит приобрести новый кошелек. Лучше всего, если он будет красным.
- Чтобы денежная удача вас не покинула, 15 мая на рассвете пересчитайте свои накопления. Также можно положить купюры перед зеркалом на сутки.
- В этот день можно навести дома порядок. Нелишним будет и постирать белье. Также стоит разобраться в шкафах и избавиться от различного хлама. Если у вас есть вещи с дырками, нужно их зашить.
Приметы о погоде
- В давние времена в этот день люди прислушивались к соловьям. Пение этих птиц предвещало потепление и хорошую погоду летом. Если пернатые не умолкают и ночью, урожай пшеницы окажется щедрым.
- Жара 15 мая указывает на то, что в этом году уродятся фрукты и овощи. Голода можно не бояться. Если гремит гром, в лесу можно будет собрать много ягод и грибов.
- Смена направления ветра после обеда может предупреждать об ухудшении погоды. Вторая половина месяца может неприятно удивить похолоданием и даже снегопадом.
- Если на улице ничего не видно из-за тумана, впереди ждет много теплых, но пасмурных дней.
- Резкое снижение температуры воздуха 15 мая – плохой знак. Он может предупреждать о холодном и дождливом лете.
Подготовила Екатерина Зайкова