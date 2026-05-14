15 мая верующие вспоминают князей Бориса и Глеба, в народном календаре дата названа в их честь. С давних времен в этот день принято просить прибавку к зарплате, сажать огурцы и слушать соловьев. Запрещалось пересчитывать деньги вечером и убираться после ухода гостей.





Что нельзя делать

15 мая не разрешалось считать купюры и монеты после заката. Считалось, что считать финансы после заката может привести к разорению.

Под запретом в этот день было использование посуды с повреждениями. Трещины и сколы на посуде ассоциировались с потерей накоплений.

Если верите в приметы, 15 мая будьте осторожны в магазинах и на рынках. Ни в коем случае не следует тратить все до копейки. Такая расточительность грозила нищетой.

Чтобы не попасть в долговую яму, никому не давайте в долг и сами не занимайте.

В давние времена считалось недопустимым затевать уборку после ухода родных и друзей. Бытовало мнение, что вместе с пылью и мусором можно вымести из дома благополучие.

Что можно делать

В этот день было принято сажать огурцы.

Дата считалась удачной и для общения. Якобы 15 мая можно договориться с любым человеком, поэтому многие используют это время для трудоустройства и переговоров с начальством.

Считалось, что 15 мая нужно обязательно что-то купить. Но тратить все свои деньги люди не рисковали, помня запрещающую примету.

Если хотите не иметь проблем с финансами до конца года, в Барыш-день стоит приобрести новый кошелек. Лучше всего, если он будет красным.

Чтобы денежная удача вас не покинула, 15 мая на рассвете пересчитайте свои накопления. Также можно положить купюры перед зеркалом на сутки.

В этот день можно навести дома порядок. Нелишним будет и постирать белье. Также стоит разобраться в шкафах и избавиться от различного хлама. Если у вас есть вещи с дырками, нужно их зашить.

Приметы о погоде

В давние времена в этот день люди прислушивались к соловьям. Пение этих птиц предвещало потепление и хорошую погоду летом. Если пернатые не умолкают и ночью, урожай пшеницы окажется щедрым.

Жара 15 мая указывает на то, что в этом году уродятся фрукты и овощи. Голода можно не бояться. Если гремит гром, в лесу можно будет собрать много ягод и грибов.

Смена направления ветра после обеда может предупреждать об ухудшении погоды. Вторая половина месяца может неприятно удивить похолоданием и даже снегопадом.

Если на улице ничего не видно из-за тумана, впереди ждет много теплых, но пасмурных дней.

Резкое снижение температуры воздуха 15 мая – плохой знак. Он может предупреждать о холодном и дождливом лете.

Подготовила Екатерина Зайкова