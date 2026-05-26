Ключевой вопрос — цифровое развитие по различным направлениям. В частности, обсуждали реализацию пилотного проекта — цифровой образовательной платформы для учителей и учеников. Планируется, что система даст возможность повысить квалификацию, окажет методическую поддержку, обеспечит профессиональное развитие.

Также был рассмотрен вопрос внедрения AI-агента, который позволит автоматизировать работу диспетчерской службы ЖКХ 115. Кроме того, в Гомеле может заработать приложение для оцифровки городской среды на основе искусственного интеллекта. Одно из предложений — сканирование дорожного покрытия для оценки его качества и степени ямочности.

Руководители обсудили и внедрение цифровых технологий в сфере туризма. В частности, есть договоренность апробации мобильных путеводителей по ключевым туристическим маршрутам Гомельской области.

