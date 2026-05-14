По словам главного агронома Николая Демина, гербициды уничтожают сорную растительность, которая отнимает у пшеницы питательные вещества, воду и солнечный свет. К тому же из-за задержки влаги зарослями сорняков создаются хорошие условия для развития грибковых заболеваний и появления вредителей. Промедление недопустимо, иначе урожайность культуры снизится на четверть.

– Чистое поле убирать легче и быстрее. А засоренные площади способствуют быстрейшему износу комбайнов, что создает определенные проблемы в период уборочной кампании, особенно когда каждая минута у аграриев на вес золота, – подчеркивает Николай Александрович. – Гербициды мы внесли почти на 500 га озимой пшеницы.

Как и в предыдущие годы, одним из тех, кто отвечает за чистоту полей, является тракторист-машинист Артем Салахов. На самоходном опрыскивателе «Роса» он за сезон обрабатывает большинство посевных площадей. Кстати, трудится на нем пятый год, а всего в хозяйстве уже семь лет.

– Меня устраивают созданные здесь условия, да и руководство мне доверяет, – говорит Артем Феркатович. – Поэтому в дальнейшем планирую оставаться в «Юбилейном-Агро». Работы для меня тут всегда хватает. После озимых буду вносить гербициды на яровые культуры, затем на кукурузу.

Поведал тракторист-машинист и о том, что в филиале он не один из семьи Салаховых. Работает здесь механизатором родной брат Руслан, а раньше на ферме трудился отец.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора