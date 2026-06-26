Сотрудниками Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС в первом полугодии текущего года проведены мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности в следующих учреждениях образования: средней школе № 1 г. Буда-Кошелево, социально-педагогическом центре, детских садах № 1, 2, 3, дошкольном центре развития ребенка, районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Дуравичской, Буда-Люшевской и Неговской средних школах, а также в детских садах этих населенных пунктов. Кроме того, проведена выборочная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в Буда-Кошелевской ЦРБ.



В ходе мониторингов выявлены нарушения законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности: несоблюдение руководителями и работниками обязанностей в области обеспечения пожарной безопасности, несоблюдение общих требований по обеспечению пожарной безопасности на объекте, требований к содержанию зданий, сооружений и помещений, требований по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре, требований к содержанию и определению количества первичных средств пожаротушения и систем противопожарного водоснабжения, а также требований к организации технологического процесса.

По результатам надзорных мероприятий руководителям учреждений выданы рекомендации. Выявленные нарушения в учреждениях образования были устранены в ходе надзорных мероприятий.

Работа по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах района продолжается.

Буда-Кошелевский районный отдел по ЧС