Выпускница СШ №1 г. Буда-Кошелево Ольга Карповнина получила 100 баллов из 100 возможных на ЦЭ по русскому языку. Ее одноклассник Егор Жигалин, а также их сверстники из Уваровичской школы – Ярослав Слободюк и Никита Рудковский – стали обладателями золотых медалей и аттестатов особого образца.

Никита Рудковский, выпускник Уваровичской школы:

– Получить золотую медаль – это результат не только моих усилий, но и труда моих учителей, поддержки родителей и друзей. Я благодарен педагогам за то, что они всегда верили в меня, помогали разобраться в сложных вопросах и не давали опускать руки. Школа научила меня главному: быть целеустремленным, ответственным и не бояться ошибок. Уверен, эти качества пригодятся мне в новой, взрослой жизни.

Ярослав Слободюк, выпускник Уваровичской школы:

– Благодарен учителям за их терпение и мудрость. Они не просто давали знания, но и учили нас мыслить, анализировать и не бояться сложностей. Особое спасибо директору Александру Анатольевичу Концевенко за атмосферу, в которой хотелось учиться и расти. Впереди поступление в вуз и новые свершения, но школа навсегда останется для меня вторым домом.

Егор Жигалин, выпускник СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– Планирую свое будущее связать с энергической сферой, а математика – мой любимый школьный предмет, уверен, мне только в этом поможет. Ожидал, что получу медаль и упорно к этому шел. В школьные годы с интересом осваивал все предметы, но не зацикливался только на учебе: люблю футбол, рыбалку. Быть всесторонне развитой личностью в наше время – это не просто желание, но и необходимость.

Ольга Карповнина, выпускница СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– 100 баллов по русскому языку – это результат моей подготовки, вклад учителя русского языка Валентины Николаевны Гурской, поддержка других педагогов и, конечно, родителей. Я дважды становилась победителем районного этапа олимпиады по русскому языку, имею отличный опыт участия в областном. Владение языком, умение не просто писать без ошибок, но и красиво излагать свои мысли – все эти качества пригодятся в будущей профессии, связанной со сферой журналистики и рекламы.

Наталья ЛОГУНОВА

Елизавета МАЛАЯ

Евгений КОНОВАЛОВ

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