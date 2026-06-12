Направлено оно будет на снижение рисков возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. Акцент в проводимой работе будет сделан на посещении домовладений категорированных граждан – одиноких и одиноко проживающих, инвалидов и многодетных семей.

Сотрудники Буда-Кошелевского отдела по ЧС проинформируют население о состоянии пожарной безопасности и расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Также специалисты напомнят о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых помещениях.

Установка АПИ – это простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Он своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

По состоянию на 11 июня 2026 года в районе произошло 37 пожаров, на которых погибли 5 человек.

Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему остаются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Достучаться до каждого и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности – основополагающие задачи планирующегося мероприятия.

Буда-Кошелевский отдел по ЧС