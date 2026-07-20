С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям района.

Елена Печникова, жительница д. Радеево:

– Родом я из Рогачевского района, а вот мама – жительница Будакошелевщины. Уже более 20 лет, как с мужем и двумя детьми я приехала в д. Радеево. Здесь родилась моя третья дочь – Александра. Ничуть не жалею, что когда-то выбрала именно этот уютный уголок.

Игорь Дыбаль, житель райцентра:

– В 2014 году вместе с братом приехали в Буда-Кошелево из Луганской области в гости к сестре. Так и остался здесь: встретил свою будущую жену. Будакошелевщина для меня – вторая родина: тут чисто и уютно, тихо и спокойно. От всей души желаю району процветания.

Николай Кругляков, будакошелевец:

– Как говорят в народе, где родился, там и пригодился. Свою малую родину никогда бы не променял ни на какое другое место, тем более что именно здесь у меня родился сын. Родному району хотелось бы пожелать динамичного развития, чтобы строились новые социальные объекты, а землякам – мира и стабильности.

Ирина СНЕЖНАЯ

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